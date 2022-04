Torninostureiden turvallisuudessa paljon parantamisen varaa – ”Suurimmat puutteet olemme havainneet putoamissuojauksissa ja kulkuteissä”

Tarkastuksia on tehty yhteensä 108, ja huomautettavaa on ollut yli 200 asiasta.

”Torninostureiden kuljettajat ovat ottaneet meihin yhteyttä rakennustyömailta. He ovat kertoneet ohjaamiensa torninostureiden työturvattomuudesta”, työsuojelutarkastaja Markku Oravainen kertoo tiedotteessa.

”Tarkastuksilla suurimmat puutteet olemme havainneet putoamissuojauksissa ja kulkuteissä. Kuljettaja joutuu kulkemaan monta kertaa päivässä ylös ohjaamoon kelillä kuin kelillä ja korkeutta voi olla 90 metriä. Nosturissa on työntekijä voi joutua vaaraan pudota esimerkiksi tehdessään huoltotoimenpiteitä ylhäällä torninosturin takasillalla tai huoltotasoilla.”

Asiakasyhteydenottojen lisäksi työsuojeluviranomaiset pyrkivät hoitamaan torninosturin työturvallisuuden kuntoon omalla riskiperusteisesti suunnatulla valvonnalla.

Turvallisuuteen liittyvät ongelmat alkavat viikkotarkastuksista, sillä kuljettajille ei aina anneta riittävästi aikaa huolehtia osaltaan torninosturin turvallisuudesta. ”Haasteita on lisännyt se, että torninosturien käyttötarkastuksia on ulkoistettu yrityksille, joiden tarkastusten laadussa on ajoittain toivomisen varaa.”

Lisäksi ulkopuolisten asiantuntijayhteisöjen on tarkastettava torninosturit määräajoin. ”Me puolestamme tarkastamme, että määräaikaistarkastukset on tehty ajallaan, ja asiantuntijayhteisön havaitsemat puutteet on korjattu määräajassa. Niissä on kyllä havaittu aika lailla puutteita”, Oravainen sanoo.

Työsuojeluviranomaiset alkavat tänä keväänä tarkastaa rakennustyömaiden lisäksi myös teollisuuden ja varastojen torninostureita.