Tuusula laajensi Sulan työpaikka-aluetta 35,5 hehtaarilla

Sulan kaavoitus käynnistyi vuonna 2015 alueen maanomistajien aloitteesta. Asemakaava suunniteltiin alkuvaiheessa yhtenä laajempana kokonaisuutena, joka jaettiin matkan varrella kolmeen osaan. Kaavoista ensimmäinen tuli voimaan vuonna 2020 ja toinen vuotta myöhemmin 2021. Huhtikuussa lainvoiman saaneella kolmannella ja viimeisimmällä kaavalla työpaikka-alueen tonttimaa kasvaa 35,5 hehtaarilla.

Nykyisen Sulan työpaikka-alueen eteläpuolelle sijoittuvalla uudella alueella liikerakennusten korttelialueen rakennusoikeus on 10000 kerrosneliömetriä ja teollisuusrakennusten korttelialueiden rakennusoikeus on yhteensä 96412 kerrosneliömetriä. Kaikkien kolmen asemakaavan yhteenlaskettu kerrosala on lähes 230000 kerrosneliömetriä.

”Lähistöllä sijaitsevan, kunnan myynnissä olevan Rykmentinportin yritysalueen tonttien kysyntä on ollut todella kovaa, ja siksi Sulan laajeneminen vahvistaa yritystonttien tarjontaa hyvien logististen yhteyksien varrella Etelä-Tuusulassa”, elinkeinoasiamies Toni Popovic sanoo kunnan tiedotteessa.

Kunta omistaa Sula III -kaava-alueen Fallbackantien ja Tuusulan itäväylän kulmauksen, mutta muutoin alue on yksityisessä omistuksessa.

Sulan työpaikka-alueen ensimmäisen vaiheen infran rakentaminen alkaa loppukeväästä 2022 pohjanvahvistustöillä ja jatkuu loppukesällä kunnallistekniikan rakentamisella. Kokonaisuudessaan Sulan työpaikka-alueen kunnallistekniikan arvioidaan olevan valmis vuonna 2024.