Arkta urakoi kaksi kerrostaloa Nokialle

Nokian uudelle Puronniityn alueelle rakennettavat kaksi asuinkerrostaloa valmistuvat loppuvuodesta 2023 ja niissä on yhteensä 181 asuntoa. Kohteiden huoneistopinta-ala on yhteensä noin 4 698 neliömetriä.

Puronniityn korttelialueella on sen valmistuttua yhteensä 11 kerrostaloa.

Kumpikin nyt rakennettava asuinkerrostalo on valmistuessaan A-energialuokassa ja niiden lämmönlähteenä on maalämpö. Lisäksi niissä on aurinkopaneelijärjestelmä. Kohteen ilmanvaihtojärjestelmässä on maalämpöjärjestelmään kytketty viilennys.