Asuntosäätiö säästää mittavia summia ilmanvaihtoremonteilla

Digitaalisuus on muuttanut voimakkaasti ilmanvaihdon mahdollisuuksia, kun älyteknologian avulla ilmaa voidaan ohjata tehostetusti sinne, missä ilmanvaihtoa kulloinkin tarvitaan. Suomen suurimpiin asuinkiinteistöjen omistajiin kuuluva Asuntosäätiö modernisoi ilmanvaihdon kymmeniin kohteisiinsa ja saavutti merkittävät säästöt lämmitysenergian kulutuksessa sekä paransi sisäilman laatua kiinteistöissään.

Ihmisten erilaiset elämänrytmit sekä koronan myötä lisääntynyt etätyö ovat entisestään lisänneet tarvetta päivittää ilmanvaihtojärjestelmiä muuttuneisiin tarpeisiin. Perinteisesti Suomessa ilmanvaihtoa on säädelty tiettyihin kellonaikoihin sidottujen oletusten mukaisesti, mutta nykyään katseet ovat tarpeenmukaisessa ilmanvaihdossa.

Tarpeenmukainen ilmanvaihtojärjestelmä vastaa reaaliaikaisesti ilmanvaihdon todelliseen tarpeeseen. Hyvien kokemusten myötä myös Asuntosäätiö aikoo tarpeenmukaistaa kiinteistöjensä ilmanvaihdon peruskorjausten yhteydessä.

Asuntosäätiöllä tarpeenmukaisen ilmanvaihdon kehittäminen aloitettiin jo muutama vuosi sitten. Tämän jälkeen ilmanvaihtojärjestelmien modernisointia on tehty jo kymmenissä kohteissa ja noin 100 huippuimuria sisältävää keskitettyä poistoilmanvaihtojärjestelmää on asennettu.

”Halusimme taata asukkaillemme hyvän sisäilman ja pohdimme ratkaisua, miten saisimme ilmanvaihdon vastaamaan todellisia tarpeita. Löysimme ratkaisun, joka paransi paitsi sisäilman laatua, säästi myös merkittävästi energiakustannuksissa”, Asuntosäätiön kiinteistöpäällikkö Teemu Jalomäki kertoo.

Modernisoinnin vaikutukset energiankulutukseen ovat jo nyt olleet merkittäviä ja todelliset säästöt nähdään, kun pandemia-aika on ohi ja ihmiset palaavat ainakin osittain normaalimpaan arkeen kodin ja työpaikan välillä.

Asuntosäätiön kerryttämät säästöt ovat muodostuneet datan tehokkaalla hyödyntämisellä. Käytännössä anturit keräävät sisäilmaolosuhteista tietoa järjestelmään, joka optimoi energiatehokkuutta.

”Parhaimmillaan olemme saavuttaneet esimerkkikohteessamme, Aallonmerkissä, jopa 30 prosentin säästöt lämmityskustannuksissa yhdistämällä tarpeenmukaisen ilmanvaihdon älykkääseen lämmitykseen. Tähän kun liittää investoinnin nopean takaisinmaksuajan, voi kyllä sanoa, että olemme todella tyytyväisiä”, Jalomäki summaa.

Älyteknologia ilmanvaihdon apuna

Älyteknologiaan perustuva ilmanvaihto kerryttää valtavan määrän dataa, minkä avulla myös mahdollisten vikojen havaitseminen ennakkoon on mahdollista. Positiivisten kokemusten myötä Asuntosäätiö aikookin jatkossa tuoda tarpeenmukaisen ilmanvaihdon kohteisiinsa peruskorjausten yhteydessä. Asukkaiden kannalta ilmanvaihdon modernisointi on näkynyt paitsi laadukkaampana sisäilmana myös hiljaisuutena.

”Asuinviihtyvyys on parantunut, kun ilmanvaihdon äänistä sekä toisaalta vedon ja kylmyyden tunteista on päästy eroon”, Jalomäki kertoo.

”Ilmanvaihto on ennen elänyt kello kaulassa. Aamulla ja iltapäivällä ilmanvaihtoa tehostetaan, mutta siinä välissä on menty perusilmanvaihdolla. Eiväthän kaikki ihmiset enää tänä päivänä noudata tuota kaavaa”, Cervin toimitusjohtaja Petri Valve huomauttaa.

Perusnyrkkisääntönä on, että tehostettua ilmanvaihtoa tarvitaan silloin, kun kiinteistössä on ihmisiä ja perusilmanvaihto puolestaan riittää silloin, kun kiinteistö on tyhjillään. Ilmanvaihto kuluttaa energiaa, jolloin myös sen turha tehostaminen on paitsi rahanhukkaa tänä päivänä myös melko vastuutonta.

Tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon siirtyminen ei investointina ole suuri, jos ilmanvaihtojärjestelmä on muuten nykyaikainen. Investointi maksaa itsensä takaisin jopa kahdessa vuodessa.

”Kiinteistöihin asennetaan ilmanvaihtojärjestelmä, jonka anturit havainnoivat muun muassa lämpöä, kosteutta, hiilidioksidin määrää sekä ilmanpainetta. Näiden avulla älykäs ilmanvaihtojärjestelmä voi reaaliaikaisesti tehostaa tai vähentää ilmanvaihtoa. Puhumme olosuhdetekniikasta”, Valve kertoo.

Ennen parannuksia asukkaat valittivat usein vedontunteesta ja siitä, ettei lämpötila pysy tasaisena. Myös ilmastoinnin äänet ja humina häiritsivät, kun ilmanvaihto meni kerralla täydellä teholla päälle. Remontin jälkeen asukastyytyväisyys parani ja ilmanvaihtoon liittyvistä haitoista päästiin eroon.