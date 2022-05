Asuntoyhtymän vuokrakohteen rakentaminen alkoi Jyväskylässä

Kohteeseen tulee 93 asuntoa, ja sen huoneistopinta-ala on yhteensä noin 2900 neliömetriä. Rakennettavat vuokra-asunnot tulevat olemaan Asuntoyhtymän syksyllä 2021 lanseeraama vuokra-asumisen brändi Joo Kotien mukaisia. Kohteen on arvioitu valmistuvan loppukesästä 2023.

Asunto oy Jyväskylän Tulisydän, josta kaupat solmittiin, sijaitsee Jyväskylän Kangasvuoressa muutaman kilometrin päässä kaupungin ydinkeskustasta. Kangasvuori on rakentunut 1960-luvulta lähtien, ja se on Jyväskylän Huhtasuon suuralueen vanhin asuinalue. Rakennuskanta koostuu pääasiassa kerrostaloista, mutta alueelle on myös rakennettu pientalokortteleita.

”Tulisydän on merkittävä hanke ajatellen Jyväskylän yksikön työkantaa vuosille 2022–2023”, Pohjola Rakennus oy Suomen Jyväskylän hankejohtaja Veli-Pekka Into sanoo tiedotteessa.

Tulisydän toteutetaan A-energialuokkaan. Kerrostalon lämmityksessä hyödynnetään maalämpöä ja katolle asennetaan aurinkopaneelit.

Kohteen kaikkiin autopaikkoihin tulee sähköauton latausmahdollisuus.