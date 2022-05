Kappelin kuparivaras saatiin kiinni ja kupariverkot ovat palautuneet omistajalleen

Vantaan seurakunnat tiedotti eilen, että Vantaalla sijaitsevan Pyhän Laurin kappelin julkisivusta oli viikonlopun aikana varastettu satoja kiloja kupariverkkoa. Verkot oli sahattu irti julkisivusta ja kuljetettu pois öiseen aikaan. Kupariverkot ovat Pyhän Laurin kappelin arkkitehtonisia ikkunoiden suojaelementtejä, jotka siivilöivät valoa ja suojaavat kirkkotilaa.

Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti tiistaina anastetun omaisuuden löytymisestä ja yhden henkilön kiinniotosta. Kupariverkot ovat palautuneet kappelille.

Varastetut kupariverkot paikannettiin seurakuntayhtymän kiinteistöyksikön järjestelmien, valppauden ja yhteistyön avulla. Tutkinta on yhä kesken Itä-Uudenmaan poliisissa.

Vahingon laajuutta selvitellään

Kupariverkot ovat kooltaan useita neliömetrejä ja painoltaan satoja kiloja. Vaikka kupariverkot on nyt saatu takaisin, niiden kiinnittäminen uudelleen on melko vaikeaa. Vahingon laajuutta selvitellään parhaillaan. Muuta ilkivaltaa ei kappelille ole tehty.

Pyhän Laurin kappeli on hautausmaakappeli, jonka on suunnitelleet arkkitehdit Anu Puustinen ja Ville Hara. Kappeli on vihitty käyttöön vuonna 2010.

Siellä järjestetään hautaan siunaamisia ja muita perhejuhlia, kuten ristiäisiä ja häitä sekä konsertteja. Kappeli sijaitsee Helsingin pitäjän kirkonkylässä, Pyhän Laurin kirkon välittömässä läheisyydessä.