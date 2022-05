Lujabetoni valitsi suomalaisyhtiön kehittämää teknologiaa

Järjestelmä toimii IoT:n avulla pilvipalveluna ja se on kehitetty yhdessä suomalaisyhtiö Egate Smart Building Innovationin kanssa.

Järjestelmän avulla betonin lujuudenkehitystä voidaan seurata automaattisesti ja reaaliaikaisesti valuhetkestä eteenpäin aina kohteen valmistumiseen asti.

”Uuden keksinnön ansiosta betonin kovettumisprosessi työmaalla mitataan automaattisesti ja näin betonin riittävän lujuudenkehityksen syntyminen varmistuu”, Lujabetonin valmisbetoniyksikön johtaja Markus Haatainen kertoo.

”Kun samalla betonin ilmamääriä valvotaan tarkasti ja puristuslujuutta testataan jatkuvana prosessina, voidaan betonin lujuus rakenteissa varmistaa nyt erittäin luotettavasti.”

Egate Smart Building Innovation kanssa yhteistyössä kehitetty IoT-sensoroinnin ja pilvipalvelun teknologian ansiosta betonin lujuus voidaan laskea tarkasti betonilaatukohtaisesti.

”Lujabetonilla on useita satoja erilaisia betoneita erilaisiin tarpeisiin ja niiden lujuuden kehitys vaihtelee suuresti. Myös kovettumisen ajan olosuhteilla on suuri merkitys betonin lujuudenkehityksen nopeuteen ja lopputulokseen. Siksi betonilaatukohtainen mittauskyky työmaan todellisissa olosuhteissa on erittäin tärkeä laadunvarmistustekijä”, Lujabetonin kehityspäällikkö Tuomo Kovanen sanoo.

Suomalaisyhtiön kehittämän palvelun avulla lujuudenkehitystieto tallentuu pilveen ja mobiililaitteella tai tietokoneella voi seurata, miten betonin lujuus rakenteessa kehittyy todellisina megapascaleina.

”Aiemmin lujuustietoa on jouduttu hakemaan eri paikoista ja järjestelmistä ja tietoa on saatu esimerkiksi vain lähtötilanteesta, tai sitä on jouduttu laskemaan jälkilaskelmana lämpötilaloggereiden tiedoista. Nyt uuden tekniikan ansiosta lujuustieto on reaaliaikaista, automaattista ja kaikkien osapuolten saavutettavissa 24-7”, Egaten toimitusjohtaja Jarkko Haukijärvi kertoo.

Järjestelmään automaattisesti tallentuva tieto tuo tulleessaan myös oikeusturvan. Kaikki tieto betonin lujuuden kehityksestä on tallessa, eikä häviä kohteen valmistuttua.

Tällä hetkellä järjestelmä on käytössä kymmenillä Lujabetonin työmaalla ja se on jo korvannut vanhan järjestelmän pelkästä lämpötilan seurannassa.

”Tavoitteenamme Lujabetonilla on, että Egate on ajan myötä käytössä kaikissa valmisbetonihankkeissa betonin lujuuden kehityksen mittaamisessa”, Kovanen sanoo.