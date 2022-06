Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Älykästä betonin laadunvarmistusteknologiaa kehittävä Caidio on koonnut 1,5 miljoonan dollarin siemenrahoituksen. Yksi sijoittajista on A-Insinööreihin kuuluva AINS Ventures. Caidion tavoitteena on kasvaa Aasiassa.