EcoReal Oy on ostanut teknisen manageerauksen asiantuntijayrityksen Gasti Management Oy:n

Kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijayritys EcoReal Oy on ostanut Gasti Management Oy:n koko osakekannan 31.5.2022. Gasti Management Oy fuusioidaan EcoRealiin vuoden 2022 aikana toiminnan kuitenkin jatkuessa ennallaan.

Gasti Management Oy on vuonna 2017 perustettu kiinteistöjen isännöinti- ja manageerauspalveluita tarjoava asiantuntijayritys. Päättyneellä tilikaudella 2021 yhtiöllä oli 8 työntekijää ja liikevaihto oli 981 tuhatta euroa. Yhtiön toiminta perustuu tekniseen managerointiin.

Yrityskaupan tarkoituksena on kehittää ja kasvattaa EcoRealin jatkuvia palveluita. EcoReal haluaa kasvaa teknisen manageerauksen markkinoilla ja sitä kautta olla potentiaalinen kumppani myös valtakunnallisille asiakkaille.

Yrityskaupan kautta tavoitellaan maantieteellisesti uusia toimipisteitä. Yhdistymisen myötä halutaan löytää molemmista yrityksistä parhaat toimintatavat, jotka tukevat asiakastyytyväisyyttä entistä paremmin. Gastin asiakkaat voivat hyödyntää jatkossa EcoRealin muita palveluita, kuten energia- ja vastuullisuuspalveluita.

”Sekä Gasti että EcoReal ovat profiloituneet tekemään laadukasta palvelua ja molemmissa yrityksissä on työstään ylpeitä kokeneita ammattilaisia. Yrityksissä on hyvin samankaltainen tekemisen meininki, joka on käynyt kauppaa edeltävien neuvottelujen yhteydessä ilmi. Gastin ja EcoRealin henkilöstölle yhdistyminen luo vakaata tulevaisuutta, mutta samalla uusia mahdollisuuksia toimenkuvien kehittymiselle”, EcoRealin toimitusjohtaja Janne Rytkönen kommentoi.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Gasti Management Oy pääsee osaksi EcoRealia ja että tuttu ja ammattitaitoinen henkilöstömme jatkaa työtämme asiakkaidemme hyväksi. EcoReal pystyy tarjoamaan nykyisille ja tuleville asiakkaillemme ”leveämmät hartiat” ja monipuolistamaan energia- ja vastuullisuuspalveluiden kehittämisen asiakkaidemme hyödyksi”, Gasti Management Oy:n toimitusjohtaja Jan Trygg kommentoi.

Yrityskaupan jälkeen toiminta jatkuu normaalisti. Järjestely ei vaikuta yhtiön asiakassuhteisiin eikä yhteistyökumppanuuksiin. Kaupan myötä on odotettavissa entistä varmempaa tekemistä jatkuvien palveluiden osalta, kun tekniseen manageeraukseen panostetaan yhä enemmän.

EcoReal Oy on vuonna 2016 perustettu kiinteistö- ja rakennusalan kasvava asiantuntijayritys. Toiminnan tarkoituksena on tehdä asiakkaiden kiinteistöistä hiilineutraaleja käyttäjien hyvinvointi huomioiden.

EcoRealin liikevaihto vuonna 2021 oli 9,5 miljoonaa ja yhtiö työllistää yli 40 alan ammattilaista. EcoRealin toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Tampereella.