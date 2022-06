Fimpec nimitti Ruotsin-toiminnoilleen uuden toimitusjohtajan

Fimpecin Ruotsin-toimintojen eli Fimpec ab:n eteenpäinviemistä johtamaan on nimitetty insinööri Anders Hallgren. Hän on viimeksi työskennellyt saksalaisen, muuntaja-asemien rakentamiseen erikoistuneen WT Energisystemen Ruotsin-toimintojen toimitusjohtajana. Hänellä on pitkä ja laaja-alainen kokemus johtotehtävistä energia-alalla. Hän on uransa aikana työskennellyt muun muassa ÅF:n ja Westinghousen palveluksessa. Hallgren aloittaa uudessa tehtävässään 1.8.2022.

Fimpec osti tietomallintamiseen erikoistuneen Byggnadsekonomi oy:n ja sen Ruotsin-yhtiön Byggnadsekonomi ab:n osakekannat 31.1.2022 vahvistetulla kaupalla. Sittemmin Byggnadsekonomi oy on sulautettu osaksi Fimpec PMO oy:tä ja Byggnadsekonomi ab puolestaan osaksi Fimpec ab:tä.

Hallgrenin tehtävänä Fimpec ab:n uutena toimitusjohtajana on kehittää yhtiön toimintaa nopeasti niin, että yrityksestä tulee tärkeä toimija markkinassa, jossa energia-alaan ja teollisuuteen liittyvien asioiden merkitys on jatkuvasti korostunut.

”Pidän Fimpecin Ruotsin-toimintoja koskevaa strategiaa tarkkaan harkittuna ja eteenpäin katsovana. Fimpec on todella osoittanut määrätietoisuutensa Suomessa, ja sama lähestymistapa toimii varmasti erittäin hyvin myös Ruotsin olosuhteissa. Menemättä asioiden edelle voin sanoa, että ajatuksena on keskittyä Ruotsissa ennen kaikkea energia- ja teollisuussektoriin”, Anders Hallgren sanoo tiedotteessa.

”Hänellä on tehtävän edellyttämä laaja kokemus, ja hän pystyy nopeasti luomaan uusilla markkinoilla toimivalle kasvuyksikölle tärkeän hyvän yrityskulttuurin”, Fimpec Groupin toimitusjohtaja Antti Lukka kommentoi uuden toimitusjohtajan nimitystä.

Fimpecin Ruotsin-toiminnoista vuodesta 2020 lähtien vastannut Lars Sandberg keskittyy jatkossa täysin energia-alaan ja tekee tiivistä yhteistyötä Hallgrenin kanssa Ruotsin-toimintoja rakennettaessa.