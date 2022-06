JM Suomi ostaa rakennusyhtiö Gradina Tampere Oy:n

”Tampere on vahvasti kasvava ja dynaaminen kaupunki, jonne laajentuminen on osa JM Suomen kasvustrategiaa. Gradinan osaava, kokenut ja arvostettu henkilöstö sekä tonttivaranto tukevat hienosti JM:n etabloitumista Tampereelle. Lisäksi yrityksen vastuullinen ja ympäristön huomioiva toiminta sopii hyvin yhteen JM:n periaatteiden kanssa”, sanoo JM Suomen toimitusjohtaja Markus Heino.

”Jatkamme aktiivisesti Pirkanmaan alueen operatiivisessa toiminnassa osana isoa ja vakavaraista pohjoismaista rakennuskonsernia. Tavoitteemme ovat yhteneväiset ja yritysosto tukee JM Suomen kasvustrategiaa. Rakentaminen ja uusien kotien myynti Tampereen seudulla jatkuu ja voimistuu tämän yrityskaupan myötä”, kertoo Gradina Oy:n aluejohtaja Heikki Majuri.

Gradina on vuonna 2014 perustettu rakennusyhtiö, joka on toteuttanut useita asuntokohteita Tampereen alueella. Tällä hetkellä rakenteilla on yksi asuntokohde Tampereen Hervantajärvellä.

Lisäksi Gradinalla on esisopimuksia ja useampia neuvotteluja käynnissä erinomaisilla paikoilla olevista kohteista. Kaikki projektit ja hankkeet siirtyvät kaupan myötä JM Suomen omistukseen.

”Meillä on jo yksi oma kohde taseessa Tampereella ja esisopimuksia useamman kohteen osalta. Yhdistämällä nämä Gradinan aihioihin ja yrityksen toimintamalliin JM Suomi pääsee hyvin kiinni Tampereen kasvavaan asuntomarkkinaan. Ryhdymme rekrytoimaan Tampereelle lisää työntekijöitä jo tämän vuoden aikana”, kertoo läntisen tulosyksikön johtaja Tommi Vaisalo.