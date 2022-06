Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siida avautuu uudistettuna ja laajennettuna

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on toteuttanut Inarissa Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidan laajan perusparannus- ja laajennushankkeen. Siida-rakennus edustaa merkittävää modernia arkkitehtuuria ja on yksi Senaatin vastuusuojelukohteista. Uudistettu Siida avautui yleisölle 1.6.2022.

Peruskorjauksen ja laajennuksen myötä Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siida on saanut teknisesti ja toiminnallisesti nykyvaatimukset täyttävät museo- ja luontokeskustilat. Uudistettu ja laajennettu Siida-rakennus palvelee kasvaneita toimintoja ja kävijämääriä entistä paremmin.

Siidan uusi kokoelmalaajennus tarjoaa Kansallismuseon palauttamalle saamelaiskokoelmalle sen arvoiset puitteet.

”Kokoelmasiivessä on nyt vajaa tuhat neliömetriä museoalan vaatimukset täyttävää nykyaikaista säilytystilaa. Tilojen lämpö ja kosteus pystytään uudella tekniikalla pitämään tasaisina ja museoesineille sopivina”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Miikka Teppo.

Rakennushankkeessa uudistettiin myös henkilöstön työtilat, laajennettiin aulatilaa ja toteutettiin taloteknisiä uudistuksia.

Merkittävä modernin arkkitehtuurin edustaja

Saamelaismuseo Siida ja Ylä-Lapin luontokeskus valmistui vuonna 1998 Juutuanjoen varteen. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Juhani Pallasmaa.

Senaatti-kiinteistöjen hallintaan Siida siirtyi vuonna 2000. Siida-rakennus edustaa merkittävää modernia arkkitehtuuria ja on yksi Senaatin vastuusuojelukohteista. Se tarkoittaa, että rakennusta hoidetaan ja korjataan samojen periaatteiden mukaisesti kuin virallisestikin suojeltuja rakennuksia.

”Tässä rakennushankkeessa suunnittelijat ja rakentajat tekivät tiivistä yhteistyötä Museoviraston kanssa, jotta alkuperäisen rakennuksen suojelun arvoiset piirteet pystyttiin säilyttämään muutosten yhteydessä. Yhtä tärkeää oli toteuttaa museon käyttäjien kauan toivomat uudistukset, joilla parannettiin museon ja luontokeskuksen vierailijoiden asiakaskokemusta ja saatiin museon toiminnalle tarkoituksenmukaiset tilat”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen toimialajohtaja Mikko Järvinen.

Hankkeen aikana Siidasta laadittiin myös vastuusuojeluraportti, jonka tarkoituksena on toimia jatkossa tukena, kun rakennusta korjataan ja ylläpidetään. Siinä on kuvattu mm. rakennuksen historia ja arkkitehtuurin tärkeimmät piirteet. Kyse on täysin uudesta käytännöstä – vastaavia raportteja on valmistunut Senaatti-kiinteistöissä tähän mennessä kaksi.

Rakennushankkeen kustannukset olivat 16 miljoonaa euroa ja sen rakennuttajana toimi Senaatti-kiinteistöt. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi sekä laajennushankkeessa että perusparannuksessa Arkkitehdit Soini & Horto Oy, pääsuunnittelijana Henrik Simelius.

Laajennusosan pääurakoitsijana toimi Rakennusliike Rekonen Oy ja perusparannuksen Sakela Rakennus Oy. Vaativa hanke valmistui alkuperäisessä budjetissa ja lähes alkuperäisessä aikataulussa.