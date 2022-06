Tampere kaavailee sisäilmaongelmista kärsineen päiväkodin tilalle uudisrakennusta hirrestä

Vanha päiväkotirakennus on kärsinyt heikosta sisäilmatilanteesta. Päiväkodissa tehtyjen rakenteellisten tutkimusten perusteella on arvioitu, että tilojen korjaaminen riskittömäksi ei ole mahdollista, vaan perusparannuksen sijaan nykyinen rakennus tulee korvata uudisrakennuksella. Sisäilmatilanteen vuoksi päiväkodissa on tehty väliaikaisia parannuksia, jotta rakennuksen käyttö olisi mahdollista vielä kesän 2022 loppuun.

Uudisrakennuksen tarveselvityksessä yksikerroksisen rakennuksen rakenneratkaisuna on massiivihirsirakenne. Vertailtavina rakenteina ovat olleet hirsi ja clt-liimapuuelementti.

”Tahmelan alueen lapsiperheille päätös hirsirakenteisesta uudisrakennuksesta tulee olemaan merkittävä palvelutasoa parantava asia. Hienoa, että uusi päiväkoti rakennetaan juuri hirsirakenteisena. Se on hiilijalanjäljeltään ympäristöystävällinen sekä tällä hetkellä urakoitsijoiden mukaan edullisempi selvitetyistä vaihtoehdoista, toimitusvarmuuskin on tällä hetkellä parempi”, Tampereen apulaispormestari Matti Helimo sanoo tiedotteessa.

Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi helmikuussa 2024, ja niiden on määrä valmistua toukokuussa 2025. Päiväkodin käyttöönotto olisi elokuussa 2025. Esiselvitysten perusteella vajaan 1500 bruttoneliömetrin uudisrakennuksen kustannusarvio on 7,27 miljoonaa euroa.

Tarveselvitykseen liittyvät elinkaarikustannuslaskenta ja hiilijalanjälkilaskenta, joissa on huomioitu 50 vuoden ajanjaksolla rakennuksen energiankulutus ja hiilipäästöt sekä kustannukset. Päiväkodin uudisrakennuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden ajanjaksolla 1879 hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja lämmitettyä nettoneliötä kohti vuodessa 24,12 hiilidioksidiekvivalenttikiloa. Päästöjä vähentävä ilmastohyöty eli hiilikädenjälki on 13,1 hiilidioksidiekvivalenttikiloa neliöltä vuodessa. Elinkaarikustannuksiksi on arvioitu 50 vuoden ajanjaksolle yhteensä noin 15,9 miljoonaa euroa. Arviossa on otettu huomioon hankinta-, rahoitus-, hoito-, lämpö- ja energiakustannukset sekä kunnossapitokustannukset.

Tarveselvityksen mukaan uuteen päiväkotiin on mahdollista sijoittaa noin 20 hoitopaikkaa nykyistä enemmän, joten päiväkoti mitoitetaan 100 lapselle. Uudet tilat vastaavat myös nykyisiä oppimisympäristön vaatimuksia.

Uudisrakennuksen tarveselvitys hyväksyttiin Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa tiistaina 14. kesäkuuta.