Bravida Finland laajentaa prosessiteollisuusosaamistaan ostamalla Polar 2000 Oy:n

Bravida ostaa suomalaisen Polar 2000 Oy:n ja laajentaa näin prosessiteollisuusosaamistaan Itä-Suomessa. Ostettavalla yrityksellä on noin 44 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 4,8 miljoonaa euroa.

Polar 2000 Oy tekee teollisuudelle erilaisia sähkö-, automaatio- ja teleurakoita sekä kunnossapitotöitä. Yrityksellä on toimipisteitä Lappeenrannassa, Imatralla ja Kouvolassa.

”Bravidan strategia on kasvaa Suomessa. Yritysoston kautta teollisuuden service-palvelumme laajenevat Itä-Suomessa. Polar 2000 Oy on hyvin toimiva yritys, jolla on asiantunteva henkilöstö ja johto. Saamme hyvän pohjan kehittää toimintaamme yhdessä”, sanoo Bravida Finlandin toimitusjohtaja Marko Holopainen.

”Tämä on erinomainen mahdollisuus Polar 2000 Oy:lle tarjota asiakkailleen entistä laadukkaampaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua sekä toimia yhä useammalla paikkakunnalla tulevaisuudessa. Bravida Finland Oy:stä huokuu yhdessä tekemisen henki ja pystymme kaupan myötä nostamaan toimintamme uudelle tasolle”, sanoo Polar 2000 Oy:n toimitusjohtaja Ami Hannola.

Yrityskauppa astuu voimaan arviolta 31.8.2022. Tämä on Bravidan yhdestoista yritys-/liiketoimintaosto Suomessa.