Caverion ostaa Visi oy:n – lisäpanoksia turvapalveluihin

Caverion jatkaa yritysostoja. Nyt koriin on löytynyt kotkalainen Visi oy, joka tarjoaa teollisuuden video- ja kulunvalvonta- sekä työ- ja turvaviestintäpalveluja.

Vuonna 1955 perustettu yhtiö on alallaan tunnettu ja sillä on pitkäaikaisina asiakkaina muun muassa teollisuus- ja logistiikkayrityksiä sekä julkisia organisaatioita. Kotkan lisäksi Visillä on toimipaikka myös Imatralla.

Yrityksessä on 22 työntekijää ja sen liikevaihto oli juuri päättyneellä tilikaudella 4,6 miljoonaa euroa. Kauppahintaa ei julkisteta.