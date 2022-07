JKMM Arkkitehdit voitti Lillehammerin taidemuseon kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun

JKMM on voittanut kansainvälisen arkkitehtuurikutsukilpailun Lillehammerin taidemuseon maanalaisesta laajennuksesta. Voittoisan ehdotuksen teki yhteispohjoismainen tiimi, johon kuuluu JKMM:n lisäksi MDH Arkitekter, MASU Planning sekä kaupunkisuunnittelun asiantuntija Halvor Weider Ellefsen.

Voittajatiimi julkistettiin 5.7.2022 Norjassa. Voittajaehdotus ”Bergtatt” ei ole pelkästään museon laajennus, vaan se myös kehittää kaupunkielämää ja -maisemaa keskeisellä paikalla Lillehammerissa.

JKMM Arkkitehtien voittajaehdotuksen arkkitehtuuri edistää taidemuseon ja kaupungin välistä yhtyettä. Se vahvistaa Stortorgetin asemaa kaupungin tärkeimpänä tilana. Maanalainen taidehalli rikkoo aukiota vain hienovaraisesti ja muodostaa kristallinmuotoisia kattoikkunoita, jotka luovat visuaalisen yhteyden aukion ja maanalaisen museon välille.

” Voitto oli meille todella iloinen uutinen. Lillehammerin taidemuseo edustaa jatkumoa erityissosaamiselle ja määrätietoiselle työllemme julkisten kulttuurirakennusten parissa täällä Suomessa. Tiimimme ehdotuksen ytimenä on kaikille avoin julkinen tila keskellä kaupunkia – urbaani olohuone – joka kytkee yhteen museon, maanalaisen laajennusosan, ympäröivät rakennukset ja keskusta-aukion”, arkkitehti Grogor Turnsek iloitsee.

”Tämä voitto kannustaa meitä jatkamaan kaikille avointen kulttuurirakennusten suunnittelua osana onnellisuuden infrastruktuuria niin Suomessa kuin ulkomailla”, JKMM arkkitehtien luova osakas.”

Lillehammerin taidemuseon suunnittelussa JKMM:n vastuuarkkitehteinä toimivat Turnsek sekä yksi toimiston perustajaosakkaista, arkkitehti Teemu Kurkela, joka tunnetaan muun muassa Finlandia-palkitusta Kirkkonummen kirjastosta ja keväällä avautuneesta Tanssin talosta. JKMM:n käsialaa ovat myös taidemuseot Amos Rex Helsingin keskustassa ja loppuvuodesta avautuva Chappe Tammisaaressa, sekä vuonna 2026 valmistuva Kansallismuseon laajennus.

Vuoden 2022 alussa käynnistyneeseen kovatasoiseen kilpailuun haki yli 30 toimistoa, joiden joukosta finaaliin kutsuttiin JKMM:n lisäksi kolme muuta työryhmää, niiden joukossa kansinvälistä mainetta niittänyt Norjan arkkitehtuuriylpeys Snøhetta.

Lillehammerin taidemuseo on kulttuurin kulmakivi kaupungin keskustassa. Uusi taidegalleria Stortorgetin alla on museon kauan odotettu laajennus ja myös kaupungin tärkeimmän avoimen monikäyttöisen aukion päivitys.

Hankkeen lähtökohtana on vahvistaa torin nykyisiä ominaisuuksia, katutilan rajaamista sekä historiallista Torggutua-katua, jolla on potentiaalia kehittyä monipuoliseksi ja kommunikatiiviseksi kaupunkitilaksi. Hankkeen on määrä valmistua Lillehammerin 200-vuotisjuhlaan vuonna 2027, joka osuu yksiin museon 100-vuotisjuhlan kanssa.