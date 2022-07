Taiteilija Laura Gröndahlin suuri muraalitaideteos hurmaa Järvenpään Jampassa

Järvenpään Jamppaan on valmistunut kellokoskelaisen taiteilija Laura Gröndahlin suuri muraali, jonka näyttävä kasviloisto koristaa nelikerroksisen talon julkisivua. Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle suunniteltu ja toteutettu taideteos piristää palvelusasumisyksikkönä toimivan kiinteistön ympäristöä ja elävöittää Jampan aluetta laajemminkin.

Muun muassa kuosisuunnittelijana työskentelevän Gröndahlin teoksessa toistuu valloittava kasvikuvio, joka rytmittyy taidokkaasti seinälle skaalautuen muhkeammassa koossa rakennuksen toiseen reunaan. Raikasta tunnelmaa huokuva maalaus syntyi palveluasumista tarjoavan Tammistokodin ulkoseinään osoitteeseen Jampankaari 4 A–B.

Luontevasti ympäristöön asettuva muraali kantaa nimeä ”Plants”, ja se on osa lahjakkaan taiteilijan luontoaiheista ”Flowers and Plants” -teossarjaa. Jampankaaren muraali on Gröndahlin toistaiseksi suurin teos, ja sen toteutus oli mieluisa haaste taiteilijalle.

”Lähdin innokkaana toteuttamaan teosta, ja se olikin pitkäaikainen haave, joka tuli todeksi. Ison seinän maalaaminen on intensiivistä ja aika rankkaakin, mutta samalla mahtavaa. On hienoa, että saan toteuttaa töitäni niin monelle erilaiselle pohjalle. Toivon, että pääsen tulevaisuudessa tekemään vielä paljon muraaleja ja muita julkisen taiteen teoksia”, kertoo Gröndahl.

Jampankaaren muraali toteutettiin tilaustyönä Järvenpään Mestariasunnoille. Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi on hankkeeseen tyytyväinen ja suhtautuu lopputulokseen innostuneesti.

”Tämäntyyppinen taideteos on aina sekä asukkaille että asuinalueelle myönteinen asia. Taide parantaa kiinteistön arvostusta ja lisää yleistä viihtyisyyttä. Laura Gröndahl tuli valituksi hankkeen taiteilijaksi, koska hänen työnjälkensä puhuu puolestaan. Jampankaari nelosen teos on mielestäni hauska, piristävä ja upea maalaus”, toteaa Simunaniemi.

Hankkeen taidekoordinoinnista ja tuotannosta vastasi Upeart.