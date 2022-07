Tulostaan parantanut YIT kertoi mistä maista hakee kasvua

YIT:n toimitusjohtaja Markku Moilanen on yhtiönsä osavuositulokseen suhteellisen tyytyväinen. Toista vuosineljännestä hän kuvaa ”onnistuneeksi” ja ”vaiheikkaaksi”.

”Markkinoiden myllerrys oli tuntuvaa. Samalla kun toimitusketjut hakeutuivat uusiin tasapainoihinsa, kuluttajien luottamus heikkeni nousevien korkojen ja inflaation myötä. Meille YIT:llä vuosineljännes oli kuitenkin onnistunut vallitsevasta markkinoiden horjunnasta huolimatta. Neljänneksen kohokohta oli Venäjän liiketoimintojemme myynnin loppuunsaattaminen. Olen tyytyväinen, että pystyimme neuvottelemaan vahvan sopimuksen, toteuttamaan sen sovituin ehdoin ja vetäytymään kaikesta toiminnasta Venäjällä näissä haastavissa olosuhteissa”, Moilanen kertoo.

Huhti-kesäkuun liikevoitto kasvoi yhdellä miljoonalla 25 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoittoprosentti parani 4,5 %:iin paremman tuottavuuden tukemana viime vuoden saman ajanjakson 3,4 %:sta.

Vuosineljänneksen liikevaihto laski 545 miljoonaan euroon viime vuoden 685 miljoonasta euroon.

”Tämän hetken näkymän mukaan olemme selvästi matkalla kohti laskusuhdannetta”

YIT pohjaa strategiassaan vahvaan asumisen liiketoimintaan.

”Kasvua haetaan Suomen, Puolan, Tšekin ja Slovakian kasvukaupungeista, joissa YIT näkee mahdollisuuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Muiden liiketoimintojemme tulostason parantaminen mahdollistaa tämän kasvun.”

Moilanen muistutti rakennusalan olevan syklinen ja kuluttajaliiketoiminnan heilahtelevan rajummin kuin muu rakentaminen.

”Tämän hetken näkymän mukaan olemme selvästi matkalla kohti laskusuhdannetta. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että liiketoimintamalli kestää markkinoiden aiheuttamat häiriöt. Tämä malli meillä YIT:llä on. Monipuolinen liiketoimintamallimme tarjoaa suojaa markkinoiden turbulenssia vastaan, mikä näkyy toisen vuosineljänneksen tuloksessamme. Asuminen-segmentin tulos laski viime vuoden erittäin vahvalta tasolta lähemmäs normaalia, mutta onnistunut transformaatio ja parantunut tulostaso Toimitilat- ja Infra -segmenteissä tukivat tuloskasvuamme.”

YIT on Moilasen mukaan saavuttanut huomattavia tuottavuushyötyjä panostuksestaan projektijohtamiseen.

”Lyhyellä aikavälillä on kuitenkin markkinoiden epävakauden jatkuessa haasteita. Nousevat korot ja korkea inflaatio vaikuttavat toimialaamme, erityisesti Asumisen liiketoimintaan. Kysyntä on laskenut viime vuoden poikkeuksellisen vahvalta tasolta ja lähiajan markkinanäkymä on epävarma. Toisaalta rakennusmateriaalien hintakehityksessä on merkkejä vakaantumisesta. Materiaalien saatavuutemme on pysynyt hyvällä tasolla vankkojen tavarantoimittajasuhteiden sekä hankinta- ja projektiorganisaatioidemme kovan työn ansiosta”, Moilanen sanoo.

Tilauskanta kasvoi

YIT:n tilauskanta kasvoi ensimmäisen neljänneksen lopussa 4 067 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli 3 756 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1 063 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 vastaava luku oli 1 247 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi toimitiloissa ja kiinteistökehityksessä, mutta laski asumisessa ja infrassa.

YIT:n oikaistu liikevoitto kasvoi 47 miljoonaan euroon viime vuoden 39 miljoonasta eurosta. Oikaistu liikevoittoprosentti parani 4,4 %:iin. Vuoden 2021 tammi-kesäkuun oikaistu liikevoittoprosentti oli 3.1.

Asuminen-segmentissä valmistuneiden kuluttaja-asuntojen määrän odotetaan laskevan vuoteen 2021 verrattuna. Toimitiloissa toiminnan tehokkuus paranee YIT:llä edelleen. Infra parantaa vähitellen, mutta siihen vaikuttavat edelleen tietyt aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet. Kiinteistökehityksessä on YIT:n mukaan meneillään useita lupaavia hankkeita.

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2021, jolloin se oli 85 miljoonaa euroa.

Koronaviruspandemia tai rakennusmateriaalien ja työvoiman saatavuushaasteet voivat aiheuttaa väliaikaisia seisokkeja tai hitaampaa etenemistä rakennustyömailla. Viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle. YIT tavoittelee kohonneiden rakennusmateriaalikustannusten vaikutusten minimointia aktiivisella asiakassuhteiden, sopimusten ja hankinnan hallinnalla. Korkojen nousu ja yleinen inflaatio voivat vaikuttaa kuluttajakysyntään ja siten johtaa odotettua matalampiin asuntojen myyntimääriin.

Kasvaneen rakenteilla olevien asuntojen määrän vuoksi YIT odottaa sitouttavansa enemmän pääomaa vuoden edetessä.

YIT on onnistunut laskemaan oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä.