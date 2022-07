Yllättävä asia vaikeuttaa kiertotaloutta rakentamisessa – ”Aiemmin asiaan on suhtauduttu järkevämmin”

Arkkitehti Minna Aarnion pyrkimys hyödyntää kiertotaloutta rakentamisessa törmäsi CE-merkintöjen puutteeseen.

Arkkitehtiuutiset-lehden artikkelin mukaan Aarnion ja hänen puolisonsa, rakennusinsinööri Jukka Reinikaisen yrityksen Rakennusasiaintoimisto Aarteen tavoitteena on rakentaa mahdollisimman ekologisesti ja kestävästi, käyttää uusiutuvia materiaaleja, minimoida päästöt ja kierrättää niin paljon kuin mahdollista.

Työn alla on hirsitalojen rakentaminen Helsingin Honkasuolle.

Ongelmia on tullut kiertotaloudesta, vaikka kaupungin tontinluovutuspäätöksessä lukee, että hankkeessa on pyrittävä kaikin keinoin käyttämään kierrätettyjä materiaaleja.

Taloon hankittiin ulkovarastojen puiset ikkunanpuitteet kuolinpesän jäämistöstä. Alun perin käyttämättä jääneistä puitteista valmistettiin uudet ikkunat puusepällä.

”Rakennusvalvontaviraston rakennetarkastaja sanoi, edes näkemättä ikkunoita, ettei hyväksy niitä. Syynä oli, että niiltä puuttuu CE-merkintä”, sanoo Minna Aarnio Arkkitehtiuutisissa.

Hirsirungon kohta oli sama.

Pahinta Aarnion mielestä oli, että sama virasto oli kuitenkin myöntänyt taloille rakennusluvan, hirsirunkoineen ja kierrätysikkunoineen. Lupa niiden käyttöön evättiin vasta, kun rungot olivat pystyssä ja ikkunat teetetty.

Rakennus­tuotehyväksyntään erikoistuneen asiantuntijayrityksen kirjoittama rakennuspaikkakohtainen varmennuslausunto ratkaisi tilanteen ja käyttöön­ottolupa lopulta irtosi.

Kiertotalous tuntui hankkeessa vaivalloiselta muissakin asioissa. Maarakentamisessa oli aikomus käyttää kierrätettyä betonia, mutta se ei onnistunut, vaikka kyseessä olisi ollut suoraan tehtaalta tullut käyttämätön ylijäämäbetoni.

Minna Aarnion mielestä Helsingin rakennusvalvontaviraston tulkinnat ovat viimeisten neljän vuoden aikana tiukentuneet.

”Aiemmin asiaan on suhtauduttu järkevämmin. On katsottu, että oleellista ovat tekniset ominaisuudet eikä jonkin merkin puute.”

Rakennuslehden tietojen mukaan CE-merkinnän vaatiminen uudelleen hyödynnettävissä rakennusmateriaaleissa on ollut sattumanvaraista.

Alalla odotetaankin selkeää juridista linjanvetoa milloin CE-merkintä kierrätettävissä materiaaleissa on pakollista.

Jos rakennusmateriaalin tuoteryhmälle on määritetty EU:n harmonisoitu tuotestandardi, tulee tällaisilta tuotteilta vaatia CE-merkintää, jota kierrätystuotteilla ei yleensä ole. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi ikkunat, ovet, betoni­elementit ja sahatavara. Jos CE-merkintä puuttuu ja tuotetta on siitä huolimatta käytetty rakentamisessa, rakennusvalvonnan on tehtävä asiasta ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.