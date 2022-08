Antilooppi ottaa useita aurinkovoimaloita käyttöön kiinteistöissään syksyn aikana

Sähköyhtiö Helen on toteuttanut Quartetto Business Parkissa sijaitsevan aurinkovoimalan. Aurinkosähköjärjestelmän huipputeho on 50 kilowattipiikkiä. Kiinteistön katolle on asennettu yhteensä 135 aurinkopaneelia, jotka tuottavat vuodessa arviolta 44 megawattituntia energiaa.

Antilooppi aikoo ottaa syksyn aikana käyttöön viisi uutta aurinkovoimalaa. Ne tuottavat energiaa yhteensä noin 255 megawattitunnin edestä vuodessa. Lisäksi yhtiö selvittää parhaillaan aktiivisesti aurinkoenergian tuotantomahdollisuuksia myös muissa kiinteistöissään.

Antilooppi tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö kulkee kohti vastuullisuusstrategiansa mukaisia ilmastotavoitteita edistämällä paitsi uusiutuvan energian käyttöä, myös sen tuotantoa.

”Uusiutuvalla energialla on merkittävä rooli hiilineutraaliutemme saavuttamisessa, ja haluamme siksi panostaa energiaomavaraisuuteen ja kiinteistöjemme energian tuotantomuotoihin. Omien aurinkovoimaloiden tuottama sähkö on yksi konkreettinen askel tiekartassamme kohti näitä tavoitteita”, Antiloopin vastuullisuusjohtaja Hannamari Koivula sanoo tiedotteessa.

Uusiutuvan energian ohella Antilooppi edistää ilmastotavoitteitaan panostamalla kiinteistöjensä energiatehokkuuteen ja hyödyntämällä uusiutuvaa sähköä kaikissa kiinteistöissään. Yhtiö pyrkii jatkuvasti lisäämään myös uusiutuvan lämmön osuutta.