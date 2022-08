Helen ulkoistaa energiainfran kunnossapidon Enersenselle – nelivuotisen sopimuksen arvo 200 miljoonaa euroa

Päästöttömiä energiaratkaisuja tarjoava Enersense International ja energiayhtiö Helen ovat sopineet julkisen kilpailutuksen jälkeen laajasta laitosten ja verkkojen käyttö- ja kunnossapitotehtävien sekä strategisesta yhteistyöstä.

Sopimuksen mukaan Helen ostaa jatkossa käyttö- ja kunnossapitopalveluita Smart Industry -liiketoiminta-alueeseen kuuluvalta Enersense IN:ltä. Työ- ja kunnossapitokohteina on muun muassa neljä voimalaitosta, 15 lämpökeskusta, kuusi jäähdytys- ja lämpöpumppulaitosta, yli 1500 kilometriä kaukolämpö- ja jäähdytysverkkoa sekä noin 60 kilometriä energiatunneleita pääkaupunkiseudulla.

Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta, jonka jälkeen siinä on mahdollisuus kaksivuotiseen optioon. Hankinnan enimmäismäärä optioineen sopimuskaudella on 200 miljoonaa euroa.

Palvelusopimuksen yhteydessä on myös sovittu, että käyttö- ja kunnossapitotehtävissä Helenillä työskennelleistä henkilöstöstä enintään 260 siirtyy liikkeen luovutuksella Enersensen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.