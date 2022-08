Senaatti-konserni aloittaa laajan energiansäästöohjelman valtion kiinteistöissä

Valtion kiinteistöistä vastaava Senaatti-konserni toteuttaa tulevana talvena mittavan energiansäästöohjelman, jossa valtion erityyppisissä tiloissa toteutetaan toimenpiteitä sähkön ja lämmön säästämiseksi. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia ohjata sähkönkulutusta tulevana talvena niin, että se osaltaan tukisi sähkön riittävyyttä Suomessa.

Senaatti on tehnyt hyvin tuloksin pitkäjännitteistä kehitystyötä valtion kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi, energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi. Tulevalla lämmityskaudella otetaan käyttöön lisäksi ratkaisuja, joista osalla on vaikutusta myös kiinteistöjen sisälämpötiloihin. Toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä asiakkaiden, eli valtion virastojen ja laitosten kanssa.

”Valtion toimijana kannamme vastuuta osaltamme siitä, että Suomi selviää tulevasta, haastavasta talvesta. Energiakustannuksilla on suuri vaikutus valtion talouteen ja toimia tarvitaan myös kustannusnousun hillitsemiseksi. Uskomme, että asiakkaamme ovat valmiita osallistumaan omalta osaltaan ja toimenpiteitä pystytään toteuttamaan hyvässä yhteistyössä”, sanoo Senaatin konsernijohtaja Jari Sarjo.

Energiansäästöohjelman toimenpiteiden tarkempi suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Toimenpideohjelma valmistuu syyskuun aikana.

Senaatti-konsernin vastuulla on yhteensä noin 8700 valtion rakennusta. Rakennusten pinta-ala on noin kuusi miljoonaa neliötä, joista Puolustuskiinteistöjen ylläpitämien puolustushallinnon kiinteistöjen osuus on noin kolme miljoonaa neliötä.