SP Kotien Rantanen: Asuntokauppa sakkaa 20 prosenttia viime vuodesta

Takana on varsin helteinen kesä, mutta asuntomarkkinoilla on ollut selvästi viileämpää viime vuoteen nähden. Välittäjien tekemiä uusia ja vanhoja asuntoja myytiin heinäkuussa 21 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2021 heinäkuussa.

Sp-Kodin toimitusjohtajan Jukka Rantasen mukaan myös syksy tulee olemaan viime vuotta vaisumpi. Ostajat etsivät nyt energiatehokkaita ja kompaktinkokoisia asuntoja, jotka vastaavat heidän tämän hetken asumisen tarpeitaan. Ensiasunnon ostajien katse on palannut taas pienempiin neliömääriin, käytännössä yksiöihin ja kaksioihin.

”Asuntomarkkinat ovat kesästä lähtien rauhoittuneet selvästi lähes kaikkialla Suomessa. Olemme tammi–heinäkuun kauppamäärissä jäljessä 15,3 prosenttia vuodentakaisesta, eikä elpymistä ole odotettavissa vielä tulevina kuukausina. Oma ennusteeni onkin, että tänä vuonna tullaan tekemään asuntokauppoja noin 20 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna”, Rantanen arvioi tiedotteessa.

Kovin pudotus on nähty uudisasuntokaupassa. Esimerkiksi Helsingissä uudiskohteita on myyty tammi–heinäkuun aikana peräti 64,5 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Espoossa uudiskohteiden myynti on laskenut 57,4 prosenttia ja Turussa 54,3 prosenttia.