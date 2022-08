Suomalaisyhtiön tutkimushanke paljastaa asuntojen ylilämpöisyyden – kerrostaloasuntoja on tyhjillään 150 000

Perheyhtiö Metecin IoT -tutkimus- ja kehityshankkeen mukaan taloyhtiöissä on monia keinoja hallita energiakustannuksia. Esimerkiksi vedenkulutusta voidaan laskea keskimäärin jopa 30 prosenttia käytön mukaisella laskutuksella. Merkittävää säästöpotentiaali on saavutettavissa myös mittaamalla ja ohjaamalla asukkaiden energiankulutusta.

Yhtiö käynnisti säästöpotentiaalin mahdollisuuteen pureutuvan tutkimus- ja kehityshankkeen viime vuoden syksyllä. Tutkimushanke sai uusia merkityksiä, kun tämän vuoden aikana syntyi uusia energiansaatavuusongelmia ja rajuja hinnannousuja Venäjän Ukrainaan kohdistavan hyökkäyssodan vuoksi.

Vuoden kerätty kattava ja jatkuva mittaustieto paljastaa asuntojen olevan jopa 2-4 astetta ylilämpöisiä Motivan suositukseen verrattuna. Kuluttajille energianeuvontaa antava Motiva suosittaa terveelliseksi ja energiataloudelliseksi sisälämpötilaksi 20–21 astetta oleskelutiloissa ja 18–20 astetta makuuhuoneessa. Senioritaloissa ohjelämpötila on hieman korkeampi. Lämmityskaudella lämpötila saa kuitenkin olla korkeintaan 23–24 astetta.

Ylilämmön lisäksi tyhjien asuntojen määrä kasvaa ja arvioiden mukaan joka kymmenes suomalainen asunto on vailla asukasta. Se vastaa noin 150 000 kerrostaloasuntoa.

Lue tästä lisää uusien asuntojen ylilämmöstä ja sen taustalla mahdollisesti olevista tekijöistä.

Metecin arvioiden mukaan tasapainottamalla sekä ylilämpöisten että tyhjien asuntojen lämpötilaa on pelkästään Suomessa mahdollista saavuttaa jopa 900 GWh:n vuotuinen energiansäästö.

Tutkimushankkeessa taloyhtiöiden asukkaat ja kiinteistöjen omistajat osallistetaan mukaan seurantaan. Hanke on kooltaan 16 000 tuntia, ja arvoltaan 1,5 miljoonaa euroa. Se on valittu React-EU:n tukirahoituksen piiriin, ja on osa Vipuvoimaa EU:lta –ohjelmaa.