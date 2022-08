YIT:n koulu-urakat puolivälissä Espoossa – ensimmäiset avaavat ovensa oppilaille

Espoon kaupunki ja Kumppanuuskoulut sekä YIT solmivat kaksi vuotta sitten sopimuksen yhteensä kahdeksan koulun ja päiväkodin toteuttamisesta uudella hankintamallilla.

Tästä sopimuskokonaisuudesta valmistuivat kesällä Pohjois-Tapiolan koulu, Perkkaan koulu ja nuorisotila, Nauriskasken koulu sekä Nöykkiönniityn päiväkoti. Sopimukseen kuuluvat lisäksi Perkkaan päiväkoti, Kilon koulu ja päiväkoti sekä Kuitinmäen koulun alakouluosa. Niiden on määrä valmistua vuoden 2023 aikana.

Uusiutuvan energian käytön osuus on kohteissa yli 20 prosenttia ja maalämpö vähentää ostoenergian tarvetta. Kouluihin on tehty varaukset aurinkopaneeleille ja lisäksi kiinteistöihin tulee sähköautojen latauspaikkoja. Energiatehokkuutta mittaava E-luku on kohteissa noin 35 prosenttia määräystasoa parempi.

RTS-ympäristöluokituksessa kiinteistöille tavoitellaan neljää tähteä. RTS-ympäristöluokitus on Suomen oloihin kehitetty ympäristöluokitus rakentamiselle ja kiinteistön ylläpidolle.