A-Insinöörit teki kovan nimityksen – ”Jos aikoo kehittää saunaa, on erittäin hyvä, että on joskus käynyt saunassa”

Ennen siirtymistään A-Insinööreihin Antti Tuomela on toiminut muun muassa kiinteistösijoitusyhtiö Newsecin Pohjoismaiden ja Baltian johtajana, Aalto-yliopiston kiinteistöjohtajana sekä Aalto-yliopistokiinteistöjen toimitusjohtajana ja viimeksi hybridityöratkaisuihin erikoistuneen Spacentin perustajajäsenenä ja toimitusjohtajana.

"Antti on ollut johtamassa kansainvälisten kiinteistösijoittaja-asiakkaiden varainhoitoa, kehittämässä Aalto-yliopiston Otaniemen alueen merkittävää kiinteistökantaa ja luomassa yrittäjänä uusia tilatehokkuuden malleja. Antissa yhdistyy vaativa hankekehittäminen, kiinteistön omistajan katsantokanta sekä käyttäjäymmärrys. Jos aikoo kehittää saunaa, on erittäin hyvä, että on joskus käynyt saunassa", sanoo A-Insinöörien toimialajohtaja Juhani Karhu.