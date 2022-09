Ensimmäiset Pro Quality -palkinnot jaettiin Helsingissä

Rakennustuotteiden Laatu Säätiö SR on palkinnut tuntuvalla Pro Quality -palkinnoilla kuusi rakentamis- ja talotekniikka-alan opinnäytetyötä 20.9.2022. Palkituista kaksi on väitöskirjojan ja neljä diplomitöitä. Säätiö jakoi Pro Quality -palkintoja nyt ensimmäistä kertaa, mutta tarkoituksena on luoda juhlasta joka vuotinen perinne.

Vuonna 2007 perustetun säätiön tavoitteena onkin luoda palkitsemisesta jokavuotinen perinne, jossa tehdään yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Pro Quality -palkinnolla halutaan kannustaa alan opiskelijoita ja oppilaitoksia tutkimaan alaa ja kehittämään innovatiivisia ratkaisuja tämän päivän toimintaympäristöön.

Rakennustuotteiden Laatu Säätiön tavoitteena on edistää rakennustuoteteollisuuden teknistä ja laadunhallintaan liittyvää kehitystä. Säätiö tukeekin muun muassa alaan liittyvää tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa.

Säätiön toimitusjohtaja Jaakko Tuominen kertoi 20.9.2022 Helsingissä pidetyssä Pro Quality -juhlatilaisuudessa, että säätiön avustuksia ja apurahoja voidaan antaa muun muassa oppilaitoksissa suoritettaviin opinnäytetöihin ja jatko-opintoihin liittyvään tutkimustyöhön. Vuosien varrella palkitsemisia on tehty lähes kuudella miljoonalla eurolla.

”Säätiömme toimii rakentamiseen liittyvän tutkimuksen ja kehitystyön mahdollistajana. Haluamme tukea sellaista kehitystä, jolla on elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä aikatähtäimellä”, Tuominen kertoo. ”Alusta lähtien toimintamme tärkeä painopiste on ollut opinnäytetöiden palkitseminen.”

Pro Quality on Tuomisen mukaan yksi tapa nostaa esille osaamista, jota korkeakouluissamme syntyy vuosittain. Palkitut työt edustavat suomalaista tutkimustyötä ja ammattitaitoa, jolla tulee olemaan merkitystä laajassa mittakaavassa koko alalle.

”Palkinnolla nostetaan esille osaamista, mitä korkeakouluissa syntyy ja sitä syntyy paljon”, Tuominen huomauttaa.

Rakennustuotteiden Laatu Säätiön jakoi 5000 euron arvoisia Pro Quality -palkintoja opinnäytetöille, jotka ovat valmistuneet kuluvan vuoden tai viime vuoden aikana. Palkittavien opinnäytetöiden edellytettiin käsittelevän rakennustuoteteollisuuden, talotekniikan ja rakentamisen laadunhallintaa, sekä ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvien haittavaikutusten eliminointia.

Vuonna 2022 palkintojen saajat ovat:

• Tohtorin väitöskirja: Teräskuidun pinnan sekä ympäröivän sementtikiven ominaisuuksien vaikutus teräskuidun ja sementtikiven väliseen tartuntaan

Anna Antonova, Aalto-yliopisto

• Tohtorin väitöskirja: Sähköajoneuvojen ja latausjärjestelmän ja -keskuksen kehittäminen

Toni Simolin, Tampereen yliopisto

• Diplomityö: Tilaelementeistä kootun puukerrostalon jäykistäminen

Daniel Lehtonen, Tampereen yliopisto

• Diplomityö: Maalämpökerrostalojen verkostovaikutukset

Miika Lundell, Tampereen yliopisto

• Diplomityö: Vähäpäästöisten betonien käyttömahdollisuudet korjausrakentamisessa

Katriina Ruskeeniemi, Aalto-yliopisto

• Diplomityö: CLT-betoni-liittolaatan mitoitus ja poikkileikkauksen valitseminen

Tatu Saastamoinen, Tampereen yliopisto

Rakennustuotteiden Laatu Säätiö SR

Vuonna 2007 perustettu Rakennustuotteiden Laatu Säätiö SR on merkittävä tekijä suomalaisen rakennustuoteteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittajana. Säätiö jakaa vuosittain pääomansa tuotosta merkittävänä osan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Vuosina 2008–2021 säätiö on jakanut apurahoja, lahjoituksia ja avustuksia yli 5 miljoonaa euroa.

Säätiön tarkoituksena on edistää rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden sekä talotekniikkateollisuuden teknistä ja laadunhallintaan liittyvää kehitystä alan kilpailukyvyn parantamiseksi ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi.