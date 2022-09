Toimistotalo Ilmalassa myytiin saksalaisyhtiölle

Rakennusliike Hartela on allekirjoittanut sopimuksen saksalaisen kiinteistösijoitusyhtiö Union Investmentin kanssa Ilmalan Auran kaupasta tällä viikolla. Hartela toimii kohteen kehittäjänä ja rakentajana. Tänä kesänä rakenteille lähtenyt uuden ajan toimistotalo valmistuu vuonna 2024.

Parhaillaan rakenteilla olevan viisikerroksisen Ilmalan Auran kokonaisala on noin 17000 neliömetriä, ja vuokrattavaa alaa talossa on noin 11500 neliömetriä. Rakennuksesta on jo nyt vuokrattu noin 70 prosenttia. Kiinteistön muuntojoustavuus ja monipuoliset palvelut on suunniteltu vastaamaan tulevaisuuden työelämää. Kaupassa Hartelan avustajana toimi Mrec oy. Kauppahintaa ei julkistettu.