Vuokralaisten markkina jatkuu ainakin vuoden ajan – ”Lähiaikoina valmistuu kasvava määrä asuntoja”

Rakentamisen markkinainformaatiota tuottavan Foreconin mukaan vapaana olevien kovan rahan vuokra-asuntojen määrä kasvoi korona-aikana merkittävästi.

Kasvuun oli kaksi keskeistä syytä. Väestönkasvu pääkaupunkiseudulla pieneni huomattavasti aiemmasta ja suuri rakentamisen määrä lisäsi tarjontaa.

Kovan rahan asuntotarjontaa on lisännyt voimakkaan uudisrakentamisen lisäksi Ara-rajoituksista vapautuvien asuntojen määrän kasvu.

Johtava asiantuntija Markku Riihimäki kertoo, että on Forecon on seurannut vuokramarkkinoita aiempaa tiiviimmin. Syynä on vuokra-asuntojen rakentamisen voimallinen kasvu viime vuosina. Vuokraoven kautta on haettu tietoa hetkellisesti vapaana olevien vuokra-asuntojen määrästä.

Nyt asuntojen käyttöaste on noin 96 prosenttia. Asuntosijoittajalle tuollainen käyttöaste tarkoittaa keskimäärin sitä, että asunto on tyhjänä yhden kuukauden kahden vuoden aikana.

Riihimäen mukaan on vaikea sanoa, mikä on vuokramarkkinan toiminnan kannalta sopiva vuokra-asuntojen käyttöaste.

”Sitä on vaikea sanoa. Käyttöasteet ovat olleet hyvin korkeat ja vuoden 2019 tarjonnan taso on saattanut olla turhankin matala, eli näkynyt vuokra-asuntojen pulana.”

”Markkina on nyt varmasti toimivampi vuokralaisen näkökulmasta. Vuokra-asuntojen saatavuus on hyvä, valinnanvaraa on ja hinnatkin pysynevät paremmin kurissa”, Riihimäki arvioi.

Väestönkasvu on hieman nopeutunut viime kuukausina PK-seudulla. Tyhjien asuntojen määrä ei ole kuitenkaan vähentynyt, joten se kertoo, että valmistuvien uusien asuntojen määrä on vastaavasti lisännyt asuntojen tarjontaa.

”Lähiaikoina PK-seudulle valmistuu valtavasti, ja yhä kasvava määrä uusia asuntoja, joten uudistarjonta pysyy suurena ainakin tästä vuoden eteenpäin”, Riihimäki arvioi.