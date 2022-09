YIT korjaa Lundqvistin talon Aleksanterinkadulla – urakkaa riittää kevääseen 2024 asti

YIT on tehnyt eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa sopimuksen Aleksanterinkatu 13:ssa sijaitsevan kiinteistön korjaamisesta Helsingissä. Urakan laajuus on noin 12 000 bruttoneliömetriä ja sen arvoa ei julkisteta.

Hanke toteutetaan projektinjohtourakkana ja se alkaa lokakuun 2022 aikana. Töiden on määrä on valmistua keväällä 2024. Rakennukselle haetaan LEED Gold -sertifikaattia.

Aleksanterinkatu 13 on tunnettu arvorakennus Helsingin keskustassa. Alkujaan Lundqvistin liiketalona tunnetun talon on suunnitellut arkkitehti Selim A. Lindqvist ja se on rakennettu vuonna 1900.

Korjausurakassa rakennuksessa sijaitsevat myymälätilat muutetaan nykyaikaisiksi liike-, toimisto-, ja kokoustiloiksi.