Co-Engineering osti kouvolalaisen Anteplanin – vaasalaisyritys aikoo kasvaa edelleen

Erityisesti vihreän energiaan ja teollisuuden tarpeisiin keskittyvä vaasalainen Co-Engineering on hankkinut Kouvolassa toimivan insinööritoimisto Anteplanin koko osakekannan. Kumppanusten mukaan kauppa vahvistaa molempien yhtiöiden palvelutarjontaa mekaniikan, sähkön ja automaation saralla.

Yritykset jatkavat toimintaansa omina yhtiöinään ja omilla nimillään – Co-Engineering Sami Kiviojan ja Anteplan Heikki Siukkolan luotsaamana.

Kiviojan mukaan kauppa on osa Co-Engineeringin strategista kasvua.

”Vahvistamme kaupalla mekaniikkatarjontaamme ja pystymme tarjoamaan yhdessä Anteplanin kanssa laajempia palvelukokonaisuuksia. Tavoitteemme on jatkaa merkittävää kasvua myös orgaanisesti. Nyt vahvuutemme on lähes 150 henkilöä ja tavoitteena on vuoden 2025 loppuun mennessä noin 250 henkilön kokoluokka”, Kivioja kertoo tiedotteessa.

Co-Engineering oy on perustettu vuonna 2013 perustettu ja sen repertuaarissa ovat sähkö- ja automaatio alan ratkaisut ja palvelut. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Vaasassa, pääkaupunkiseudulla, Tampereella sekä Ruotsin Östersundissa. Yhtiön liikevaihto oli viime tilikaudella noin 9 miljoonaa euroa.

Anteplan oy on vuonna 1995 perustettu insinööritoimisto, jonka osaamisalaa ovat laitteistojen ja laitoksien mekaaninen suunnittelu, tuotekehitys sekä teknisen tuoteinformaation ratkaisut ja palvelut. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Kouvolassa, Lahdessa, Tampereella, Kotkassa, Joensuussa ja Porissa. Liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa.