”Etuna on se, että oma porukkamme tuntee reaktorin hyvin” – Suomen ensimmäisen ydinreaktorin purkutyö on poikkeuksellinen urakka

VTT:n tiloissa Espoon Otaniemessä alkaa ensi keväänä purkutyö, jonka kaltaista Suomessa ei ole tehty koskaan aiemmin. Silloin alkavat 1960-luvun alussa valmistuneen ja seitsemän vuotta sitten käytöstä poistetun tutkimusydinreaktorin purkutyöt.

”Reaktorin käyttö oli jäänyt sen verran vähäiseksi, että ylläpito ei enää kannattanut”, VTT:n projektipäällikkö Markus Airila sanoo.

Reaktorin varhaisempina vuosina siellä tehtiin paljon perustutkimusta, kuten neutronifysiikkaa ja maaperäanalyysejä.

”Käytännössä koko Suomen maaperä on tutkittu niin, että kallioperänäytteet on laitettu reaktoriin ja säteilyn avulla selvitetty, mitä mineraaleja maaperässä on”, Airila sanoo.

Suurin osa aktiivisuudesta poistui polttoaineen mukana

1970-luvulla ensimmäisten kaupalliseen käyttöön otettujen suomalaisydinvoimaloiden ensimmäinen henkilöstösukupolvi on koulutettu Otaniemen reaktorilla. Myöhempinä vuosina sen avulla on muun muassa tutkittu pään ja kaulan alueen syöpien hoitoa.

Käytön päättymisen jälkeen alkoi pitkällinen käytöstäpoistolupaprosessi. Luvan saamiseksi VTT:n tuli toimittaa viranomaisille tarkat suunnitelmat purkamisesta sekä käytetyn polttoaineen ja purkamisessa syntyvän radioaktiivisen jätteen loppusijoituksesta.

”Purkujäte loppusijoitetaan Fortumin Loviisan laitoksen loppusijoituspaikkaan ja polttoaine on palautettu alkuperämaahansa eli Yhdysvaltoihin. Polttoaineen mukana reaktorin aktiivisuudesta poistui 97 prosenttia. Jäljelle jäänyt kolme prosenttiakin on huomattava määrä”, Airila kertoo.

Syöpähoitoasema on jo purettu

Tänä kesänä ydinreaktorin kyljestä on jo purettu vuonna 1997 rakennettu syöpähoitoasema. Purku oli mahdollista, koska tässä osassa ei ollut säteilyn kontaminoimia eli saastuneita osia.

”Meitä huoletti etukäteen, että onko tämä sellainen osa, joka hidastaa purkamista. Kaikki meni kuitenkin hyvin, kuten ennakoimmekin”, VTT:n tutkimustiimin päällikkö Petri Kotiluoto sanoo.

Syöpähoitoasema oli rakennettu betonipalkeista, joista jokainen mitattiin. Kaikkien säteilyarvot olivat alle pintakontaminaation rajan, joten ne voitiin purkaa ilman erikoisjärjestelyitä.

Purku kestää noin vuoden

Ennen kuin varsinaisiin purkutöihin päästään, vaaditaan mittavat valmistelutyöt. Ennen purun aloittamista rakenteista pitää vielä ottaa runsaasti näytteitä. Lisäksi tilaan pitää rakentaa mittauslaitteisto, jonka avulla varmistetaan, ettei henkilöstö altistu purun aikana säteilylle.

Purkamista varten tiloihin tehdään alipainetelttoja, kuten asbestipurussa. Aktivoituneen betonin purkamisesta irtoaa radioaktiivista pölyä, jonka leviäminen purkualueen ulkopuolelle pitää estää.

Ydinreaktorin purkaminen kestää noin vuoden. Reaktorissa ei ole enää polttoainetta, mutta sen hidastinaineena toiminut vesi on yhä siellä.

”Vesi otetaan talteen ja mitataan ennen kuin se lasketaan pois. Oletus on, että se on hyvin puhdasta”, Airila sanoo.

Ennen tätä reaktorin sydämessä olevat aktivoituneet metalliosat poistetaan yläkautta. Sydän laitetaan erikoissuojan alle jo ennen kuin se nostetaan vedestä.

”Se menee jo valmiiksi lopullisen suojansa alle, minkä jälkeen se kuljetetaan loppusijoitukseen”, Kotiluoto sanoo.

Loppusijoitukseen menevän materiaalin määrä on pieni

Kun reaktori on tyhjennetty, poistetaan aktivoitunut betoni. Betoni on muuttunut aktiiviseksi sydämen läheltä noin metrin matkalta. Lisäksi reaktorissa on neljä luukkua, joista on otettu neutroneita tutkimuskäyttöön. Betoni niiden ympärillä timanttisahataan irti.

Reaktoriin liittyvät myös isot ilmanvaihtokoneet, joiden putkistot pitää vielä testata mahdollisen kontaminaation varalta.

”Aluksi tehdään ydinpurku, varmistetaan, että kaikki on puhdasta, ja sitten siirrytään normaaliin purkuun, jota on huomattavasti helpompi tehdä”, Airila sanoo.

Loppusijoitukseen päätyy vain noin 20 kuutiota matala-aktiivista jätettä. Osa reaktorin laitteistoista joudutaan tuhoamaan kansainvälisen sääntelyn vuoksi, mutta osa on mahdollista museoida. Tällaisiin osiin kuuluu esimerkiksi voimalan ohjaamo.

”Reaktorirakennuksen omistaa Aalto-yliopistokiinteistöt oy, ja käsitykseni mukaan he haluavat tuoda rakennuksen historiaa esiin tulevaisuudessa”, Kotiluoto sanoo.

Seuraavaan purkuun menee vuosia

Koska kyseessä on ensimmäinen Suomessa purettava ydinreaktori, maassa ei ole aiempaa kokemusta tällaisesta purkutyöstä. Otaniemen reaktorin purku toimii ikään kuin harjoituksena. Jo tähän mennessä se on tuonut viranomaisille, VTT:lle ja Fortumille oppia siitä, mitä purkuprosessi valvonnan ja lainsäädännön näkökulmasta vaatii.

”Etuna on se, että oma porukkamme tuntee reaktorin hyvin. Olemme tunnistaneet joitakin purkamiseen ja jätehuoltoon liittyviä osaamistarpeita ja tehneet rekrytointeja jo ennen reaktorin sammuttamista”, Airila kertoo.

Suunnittelutyössä on ollut mukana saksalainen alihankkija, jolla on aiempaa kokemusta vastaavien laitosten purkamisesta ulkomailla. Purku-urakoitsija Fortum puolestaan operoi Loviisan ydinvoimalaitosta, jossa on kaksi suurta reaktoria.

FiR1-ydinreaktori Suomen ensimmäinen ydinreaktori valmistui vuonna 1962.

Valmistaja oli yhdysvaltalainen General Atomics.

Lämpöteho oli aluksi 100 kilowattia. Tehoa korotettiin 250 kilowattiin vuonna 1967. Sähköä reaktori ei tuottanut.

Alussa reaktori oli Teknillisen korkeakoulun hallinnassa. Se siirrettiin Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle vuonna 1971.

Reaktori sammutettiin pysyvästi vuonna 2015.

”Heillä on kokemusta suuristakin vuosihuolloista ja muutostöistä, jotka ovat myös edellyttäneet purkutöitä”, Airila sanoo.

Seuraavan ydinreaktorin purkuun Suomessa menee vielä vuosia ellei vuosikymmeniä. Loviisan yksiköille on haettu jatkoaikaa vuoteen 2050 saakka, Olkiluodon kahden vanhemman yksikön luvat ovat voimassa vuoteen 2038 saakka.