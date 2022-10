Isä ja poika sopimassa – WasaGroup ja Peab yhteistyöhön Seinäjoella

Ensimmäisen vaiheen vuokrasopimukset on laadittu, ja Peabin urakoimalle hankkeelle haetaan parhaillaan rahoitusta WasaGroupin rahastokumppanilta.

Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2023 alussa. Kohteeseen on tulossa Peabin tiedotteen mukaan useita vähittäiskaupan toimijoita. Toisen vaiheen vuokralaishaku on käynnissä.