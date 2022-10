Kaksi kiinteistöjuridiikkatoimistoa yhdistyvät

DLA Piper ja Project Law yhdistyvät ensi vuoden alussa.

Project Law on kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto, joka toimii rakennusliikkeiden, kiinteistökehittäjien sekä kiinteistösijoittajien neuvonantajana. Sen henkilöstö on osallistunut viime vuosien suurimpien rakennus- ja kiinteistökehityshankkeiden toteuttamiseen Suomessa. Esimerkkejä hankkeista, joissa yhtiö on toiminut neuvonantajana, ovat Tripla Pasilassa, Tampereen Kansi ja Areena sekä Länsimetro.