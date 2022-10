Kurkistus 30-luvulle – Funkisarkkitehtuuri esillä Kajaanin taidemuseossa

Kajaanin taidemuseossa on tänä syksynä valokuvaaja Jaakko Kilpiäisen Valkoinen haave -näyttely, jossa on esillä hänen valokuviaan suomalaisesta funkisarkkitehtuurista. Näyttely on auki marraskuun 13. päivään saakka.

Kilpiäinen on kuvannut suomalaista funkisarkkitehtuuria vuosituhannen alusta saakka. Hänen projektinsa ensimmäinen osa koski luovutetun Karjalan alueella sijaitsevaa Suomen aikana rakennettua arkkitehtuuria. Myöhemmin hän on keskittynyt kuvaamaan vähemmän tunnettua ja suorastaan unohtunutta funkisarkkitehtuuria ympäri Suomea.