Valtakunnallisen yrittäjäpalkinto mustasaarelaisyritykselle

Vilpen toimitusjohtaja Tuomas Saikkosen mukaan palkinto on suuri tunnustus kovasta työstä koko organisaatiolle. Palkintolautakunnan perusteluissa mainitaan esimerkiksi panostus tuotekehitykseen.

”Vilpe on yrittäjävetoinen kehittäjäyritys, joka on saanut alkunsa omistajansa arkisesta innovaatiosta kattotyömaalla. Se kehittää jatkuvasti uutta ja myös patentoi toistuvasti. Yhtiöllä on vahva arvopohja, mikä näkyy arjessa. Se tekee asioita rohkeasti ja osallistuu myös hyvän tekemiseen lähiyhteisössään”, perustelee palkintolautakunta.