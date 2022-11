Merituulivoima kiinnostaa entistä enemmän – suunnitteilla jo 13 projektia

Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan potentiaaliset merituulivoima-alueet kiinnostavat hanketoimijoita entistä enemmän. Tilastojen mukaan tällä hetkellä on suunnitteilla 13 merituulivoimaprojektia, joiden teho on yhteensä lähes 13 500 megawattia. Se on yli 3 200 MW enemmän kuin viime keväänä.

Merituulivoima ei tähän mennessä ole ollut taloudellisesti kannattavaa, joten hankkeita on kehitetty hitaasti. Kustannusten ennakoidaan kuitenkin laskevan ja kannattavuuden paranevan jo lähivuosina.