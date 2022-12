Rakennusalalla jaettiin mainetta ja kunniaa – katso tästä vuoden 2022 palkitut henkilöt

Vuoden rialaiseksi valittiin Asuntosäätion toimitusjohtaja, rakennusinsinööri Esa Kankainen. Hänellä on laaja kokemus rakentamisen eri osa-alueilta. Viimeisen reilun vuosikymmenen hän on toiminut Asuntosäätiön toimitusjohtajana ja sitä ennen hankekehitysjohtajana VVO:lla.

Kankainen on suorittanut lukuisia johtamisen täydennyskoulutuksia, tuoreimpana Tampereen yliopiston ja Kiinkon järjestämä, kaksi ja puoli vuotta kestänyt Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA.

Vuoden nuori rialainen -kunniamaininta myönnettiin insinööri (amk) Anniina Söderholmille Tampereen RIAsta. Hänen opinnäytetyönsä on palkittu infra-alan vuoden parhaana. Söderholm on työskennellyt suunnittelijana WSP:llä, ja hän on myös pitkään ollut aktiivinen RIAssa sekä opiskelijatoiminnassa että paikallisyhdistyksessä edistäen samalla yhdistyksien välistä yhteistyötä.

Vuoden 2022 rakennusalan diplomi-insinööriksi RIL valitsi rakennustekniikan diplomi-insinöörin, tekniikan tohtori Jyrki Keinäsen. Hän toimii suunnittelu- ja konsulttiyhtiö A-Insinöörien toimitusjohtajana ja partnerina. Keinänen on väitellyt tohtoriksi rakennushankkeiden riidanratkaisuista. Tunnustuspalkinto julkistettiin RILin kevätkokouksessa huhtikuussa.

Keinänen on työskennellyt aiemmin työurallaan esimerkiksi Sweco PM:n sekä RILin toimitusjohtajana. Hänet tunnetaan avoimesta ja vuorovaikutteisesta lähestymistavasta kollegoihin niin oman organisaation sisällä kuin laajemminkin. Hän tukee mielellään myös nuoria asiantuntijoita heidän kehityspoluillaan uran ensimetreiltä asti.

Vuoden nuori RILiläinen 2022 -tunnustuspalkinto luovutettiin Afryllä työskentelevälle Maiju Lahtiselle. Lahtinen toimii suunnittelu- ja konsultointiyrityksessä kiertotalouden ja päästölaskennan asiantuntijana ja on kehittänyt työssään infrarakentamisen ilmastolaskentaa. Hän on opiskellut Oulun yliopistossa ympäristötekniikkaa, ja viime vuonna valmistuneessa diplomityössään Lahtinen tutki Oulun Laanilan teollisuusalueella käytettäviä teollisia symbiooseja, jotka ovat yksi tapa edistää teollisten yrityksien resurssitehokkuutta.

Vuoden rakennusmestariksi valittiin vihtiläinen Hannu Vallin. 52-vuotias Vallin on toiminut vastaavana työnjohtajana tai valvojana lukuisissa vaativissa kohteissa, kuten uudessa Lastensairaalassa Helsingissä. Helsingin maamerkkejä on kertynyt ansioluetteloon useampi: Svenska Teaternin, Lasipalatsin ja viimeisimpänä Hotelli Tornin peruskorjausurakka. Valinnan teki Rakennusmestarit ja -insinöörit amk RKL ry:n asiantuntijaraati.

Vuoden Nuori Rakennusmestari -palkinnon sai joensuulainen Olli Ryhänen, 31. Hän on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta rakennusmestariksi vuonna 2015. Ryhänen on toiminut lukuisten kohteiden vastaavana työnjohtajana, esimerkiksi puurakenteisen hoivakodin työmaalla Lieksassa ja työmaamestarina Karsikon koulun muodoltaan vaativassa, apilan mallisessa uudiskohteessa Joensuussa. Tänä syksynä hän on vastaavana työnjohtajana Sirkkalan Liikkumiskeskuksessa Joensuussa.

Vuoden nuoreksi konsultiksi 2022 nimettiin prosessisuunnittelija Viktoria Virolainen Swecolta. Kilpailun kunniamaininnan saivat Santeri Tammi Rambollilta ja Tiina Aalto Rejlersiltä.

Vuoden elementtisuunnittelija -palkinnon voitti Swecon diplomi-insinööri Tiia Lyytinen Oulusta. Hän on valitsijoiden mukaan yksi vahvimmista elementtisuunnittelun osaajista. Lyytisen vankka kokemus yhdistettynä hyvään ihmistuntemukseen, monipuoliseen tekniseen osaamiseen ja laadusta tinkimättömään asenteeseen vakuutti Betoniteollisuus ry:n elementtijaoksen tuomariston.

Arkkitehtuurin valtionpalkinto 2022 jaettiin tänä vuonna arkkitehti ja rakennustutkija Erkki Mäkiölle, joka on tehnyt merkittävän uran vanhan rakennuskannan säilyttämisen, suojelun ja tutkimuksen parissa. Mäkiön ajattelun ja toiminnan keskiössä ovat rakenteet ja materiaalit arkkitehtuurin perustavanlaatuisena lähtökohtana. Restaurointisuunnittelun rinnalla hän on vuosikymmeniä puhunut ja kirjoittanut perinteisten rakenteiden etujen, rakennussuojelun ja rakennusten käyttöarvon kysymyksistä.

Suomen Arkkitehtiliitto (Safa) myönsi tämänvuotisen Otto-Iivari Meurman -palkinnon Jyväskylän kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtajalle, arkkitehti, tekniikan tohtori Leena Rossille. Rossia kiiteltiin merkittävästä ja vaikuttavasta työstä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun kehittämiseksi Jyväskylässä ja valtakunnallisesti.

Parkanolainen Sähkösuomilammi oy palkittiin Vuoden 2022 sähköurakoitsijana. Tunnustuksen vastaanottivat toimitusjohtaja Sami Suomilammi ja hallituksen puheenjohtaja Harri Suomilammi. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto Stul ry nimeää vuosittain jäsenistöstään sähköurakoitsijan, jonka toiminta ja tulokset ovat hyvä esikuva koko alalle. Valitsijaraati arvosti perusteluissaan urakoitsijan liiketoiminnan kannattavuutta, vastuullista toimintatapaa, hyvää mainetta ja aktiivista osallistumista liiton toimintaan.

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto jaettiin tänä vuonna kolmelle yritykselle ja yrittäjälle, joista yksi on rakennusalalta ja kaksi sivuaa sitä läheisesti. Mustasaaresta kotoisin oleva ja vuonna 1975 perustettu Vilpe valmistaa esimerkiksi viemäreitä, ilmanvaihtoa, liesikupuja ja poistoputkien elementtejä. Yrityksen yksi tuoreimmista keksinnöistä on älykatto, jossa algoritmi tarkkailee rakenteiden kosteutta ja säätää tuuletusta tarpeen mukaan.

Eurajoen Romu taas on vuonna 1994 perustettu metalliromun kierrätykseen erikoistunut yritys. Yritys kierrättää kaikkea, missä on metallia, ja materiaalit erotellaan, lajitellaan ja kierrätetään sen prosesseissa 100-prosenttisesti. Yhtiön asiakkaina on esimerkiksi teräsvalmistajia.

Rovaniemeläinen vuonna 1985 perustettu Norrhydro taas on hydraulisylinterien valmistaja, järjestelmätoimittaja sekä digitaalisen hydrauliikan edelläkävijä. Yrityksen valmistamia tuotteita käytetään metsä-, materiaalikäsittely-, maarakennus- ja kaivostoiminnan koneissa.

Vuoden nuorena yrittäjänä palkittiin Henri Neuvonen, jonka Sijoitusasunnot.com Group ostaa kokonaisia asuinkerrostaloja. Talot yritys pääsääntöisesti myy myöhemmin eteenpäin joko alkuperäisessä kunnossa tai täysin saneerattuina. Jyväskylässä vuonna 2011 perustetun yrityksen asiakkaita ovat pääasiassa asuntosijoittajat. Sijoituskohteita yhtiö ostaa eri puolilta Suomea. Yrityksen piti listautua Helsingin pörssiin loppuvuodesta, mutta se perui listautumisannin riittämättömän sijoittajakysynnän vuoksi.

Suomen Yrittäjänaiset on valinnut vuoden 2022 valtakunnalliseksi Yrittäjänaiseksi salolaisen aurinkoenergia-alan yrittäjän Anu Arevan. Arevan johtama Salo Solar on erikoistunut aurinkosähköjärjestelmien suunnitteluun, myyntiin ja asennukseen avaimet käteen -periaatteella. Se on osa vuonna 2016 perustettua Solar Finland -konsernia, joka tarjoaa ainoana maailmassa saman katon alta kaikki aurinkosähköjärjestelmien elinkaaren palvelut kierrätystä lukuun ottamatta.

Maarakennusalan neuvottelukunta Mank ry myönsi alan arvostetuimman tunnustuksen Ison Tömpän vuonna 2022 infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmää ja -palvelua kehittävälle Ihku-allianssille.

Ihku-allianssi on toteuttanut infra-alan käyttöön kustannuslaskentajärjestelmän, jolla alalle tuotetaan avointa, ajantasaista ja luotettavaa kustannustietoa. Infra-alan kustannustietoisuuden lisääminen on tärkeää etenkin tilaajille, muun muassa kustannusarvioiden ja kustannusohjauksen parantamiseksi.

Mankin Pikku Tömpät myönnettiin Joensuun kaupungininsinööri Ari Varoselle, Tampereen yliopiston Tutkimuskeskus Terran projektipäällikkö Pirjo Kuulalle ja Aalto-yliopiston geotekniikan professori ja Rakennustekniikan laitoksen laitosjohtaja Leena Korkiala-Tantulle.