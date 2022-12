Lahtelaisen kerrostalon isohkossa julkisivusaneerauksessa remontoidaan sandwich-seinät tuulettuviksi ja parvekekaiteet kevyiksi

Elokuussa Lahdessa käynnistyneessä rupeamassa on purettu vanhat ulkokuoret kokonaan ja irrotettu niiden alta lasivillaeristeitä. Kohteena on kaksi vuonna 1980 valmistunutta asuintaloa, jotka poikkeavat ulkoisesti toisistaan. Pitkässä ja matalassa on seinäpinta-alaa 660 neliömetriä, kapeassa ja korkeassa noin kolmanneksen enemmän.

”Tavallisesti tämänkokoisissa kohteissa valmista tulee yhden kesän aikana, mutta täällä päätimme jakaa projektin osiin myöhäisen aloitusajankohdan takia”, pääurakoitsija LHE Rakennuksen toimitusjohtaja Jarkko Tähtinen perustelee.