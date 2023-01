Ikaalisiin rakennetaan iso sähkövarasto – yli 10 miljoonan euron investointi

MW-Storage Nordic rakentaa kuluvan vuoden aikana Ikaalisiin, Leppäkosken Sähkön sähköaseman viereiselle tontille 15 megawatin sähkövaraston, joka liitetään Leppäkosken Sähkön jakeluverkkoon. Kokonaisinvestointi on suuruudeltaan yli 10 miljoonaa euroa

Akkuteknologiaan perustuva energiavarasto on MW-Storagen toinen teollisen kokoluokan sähkövarasto Suomessa. Hankkeen esisuunnittelu on kestänyt noin 1,5 vuotta ja yhteistyöhön liittyvät sopimukset on allekirjoitettu viime vuoden lopulla.