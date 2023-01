Kiinteistöalalla tarjolla entistä enemmän kesätöitä – tarvetta etenkin siivoojista, aulapalvelijoista ja viherpeukaloista

Kiinteistöpalveluala on monien muiden joukossa avannut kesätyöpaikkojen haun.

Toimiala on yksi suurimpia kesätöiden tarjoajia ja nuorten työllistäjiä. Esimerkiksi viime kesänä se työllisti yli 6 000 kesätyöntekijää ja tulevana kesänä paikkoja on tarjolla huomattavasti enemmän. Kesätöitä on tarjolla ympäri Suomea etenkin siivoojille sekä kiinteistöhuollossa, aulapalvelutehtävissä sekä ulkoalueiden hoidossa.