”Kun sitä ei osattu meillä etsiä, niin ei sitä silloin löytynytkään” – Suomen oloissa harvinainen alkali-kiviainesreaktio piinaa uimahalleja, koska sitä ei otettu rakentamisessa huomioon

Espoossa sijaitsevan Tapiolan uimahallin tänä vuonna alkavan mittavan ja vaikean peruskorjauksen yhteydessä on useaan otteeseen esitetty kysymys, miksi halli vaatii taas ison remontin. Halliin tehtiin laaja ja palkittu peruskorjaus vuonna 2005 ja tämän peruskorjauksen jälkiä on jo korjattu useilla miljoonilla euroilla.

Halli on ollut kokonaan suljettuna vuodesta 2016, minkä jälkeen paikallispoliitikot ovat keskustelleet pitkään ja huolella siitä, tulisiko rakennustaiteellisesti arvokas uimahalli säilyttää vai purkaa. Korjauksen hintalapuksi on arvioitu 42–46 miljoonaa euroa, mikä on jopa yli 10 miljoonaa euroa enemmän kuin Matinkylän kokonaan uuden uimahallin kustannukset.