Rejlers taas yrityskaupoilla – osti kyberturva-liiketoiminnan Flamialta

Rejlers jatkaa kasvuaan yritysostoilla ja yhtilön tuorein hankinta on Three Kings -liiketoiminnan osto Flamia oy:lta. Three Kings on erikoistunut uusiutuvan energian turvallisuusjärjestelyihin.

"Haluamme tällä yrityskaupalla varmistaa, että luomme mahdollisimman luotettavat yhteydet muun muassa tuulipuistoihin", perustelee Rejlers Finlandin toimitusjohtaja Mikko Vaahersalo.