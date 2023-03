Assemblin sai Turun Fabriikin Friidan sähköurakan

As Oy Turun Fabriikin Friidan rakennuttajana toimii YIT Suomi ja nyt Assemblin Oy on valittu toteuttamaan kohteen sähköurakka. As Oy Fabriikin Friida on Fabriikin alueella yhdeksäs YIT:n ja Assemblinin välinen kohde. Friidan rakennustyöt on aloitettu vuonna 2022 ja arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2023.

Kuusikerroksiseen Friidaan valmistuu 45 kappaletta kerrostaloasuntoja yksiöistä ja kaksioista eri kokoisiin kolmioihin. Kerrostalo varustetaan talotekniikalla, jossa on kiinnitetty huomiota energiatehokkuuteen ja kestäviin ratkaisuihin.