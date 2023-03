Betolar teki kaupat Belgiaan – Tubobel siirtyy sementittömiin viemäriputkiin

Belgian suurin betonisten viemäriputkien valmistaja Tubobel Group siirtyy käyttämään suomalaisen Betolarin kehittämää Geoprime-ratkaisua. Yhtiön mukaan sementittömien viemäriputkien valmistaminen tuottaa 78 prosenttia vähemmän CO2-päästöjä kuin sementtipohjaiset tuotteet.

"”Tuomme Belgian markkinoille ensimmäisenä kuivabetonituotteiden valmistajana viemäriputket, jotka on valmistettu kokonaan ilman sementtiä. Vihreä siirtymä ja vastuunkanto päästöistä on tätä päivää. Meidän on oltava aktiivisesti ajamassa toimialan muutosta”, Tubobel Groupin toimitusjohtaja Evert Lemmens toteaa tiedotteessa.