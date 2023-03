Suuri korjausrakentamiseen keskittynyt yritys vaihtaa nimeään ja toimitusjohtajaa

Viime kesästä alkaen Renevo Groupin talousjohtajana toiminut Iisakki Koski nousee kuun vaihteessa konsernin toimitusjohtajaksi. Aiemmin muun muassa Eltel Networksissä johtotehtävissä toimineelle Koskelle projekti- ja palveluliiketoiminta ovatkin entuudestaan tuttuja, vaikka suoraa kokemusta korjausrakentamisesta on ainoastaan lyhyeltä ajalta.

”Innolla otan tehtävän vastaan. Tiedän, mihin olen tulossa”, Koski toteaa.

Konsernin toimitusjohtajana oman toimensa ohella tähän saakka hoitanut Arttu Liukku jatkaa Renevo Oy:n toimitusjohtajana ja Ari Saartoala puolestaan Remonttipartion toimitusjohtajana. Johtokolmikko edustaakin vahvaa osaamista ja kokemusta.

Nimenomaan talonrakennusalan haasteena Koski näkee, että se on esimerkiksi infraverkkojen rakentamiseen verrattuna jäljessä 5–10 vuotta. Alalla tehdään vieläkin tuntihintaisia töitä, kun muualla esimerkiksi kvr-urakat ovat olleet käytössä jo pitkään.

”Korjausrakentamisessa on vielä paljon kehitettävää. Positiivista on kuitenkin se mitä teemme, ja omassa yrityksessämme on hieno tekemisen kulttuuri”, Koski kertoo.

Tästä kertoo osaltaan yrityksen selviäminen kuivin jaloin viime vuodesta. Kosken mukaan Renevo säästyi hintojen nousun pahimmilta seurauksilta osin siksi, että korjausrakentamisessa tarvikkeiden osuus on pienempi kuin muutoin. Monet yritykset ajautuivat tämän vuoksi vaikeuksiin – ja jopa pahempaa.

Tulevaan Koski suhtautuu positiivisesti ja kertoo Renevo Groupin jatkavan kasvustrategian tiellä. Osa kasvusta muodostuu orgaanisesti, osa yrityskauppojen avulla.

”Kasvua on helppo tehdä, mutta sen pitää olla kannattavaa. Kriteerimme yrityskaupoille onkin, että ostettavalla yrityksellä on omanlaisensa fokus toimintaan. Tämä tarkoittaa tiettyjä asiakkaita tai palveluita”, Koski painottaa.

”Yritys saattaa sijaita myös maantieteellisesti uudella alueella, tai sillä on tarjolla meille uusi palvelusegmentti.”

Ostettava yritys voi Kosken mukaan olla pieni tai keskisuuri, mutta toiminnan on oltava vakaalla pohjalla. Käänneyrityksiä Koski ei aio haalia palettiinsa, niissä on liian iso riski.

Suhdanne ei kurittanut Renevo Groupia

Renevo Group jatkoi kasvuaan vuonna 2022 huolimatta toimintaympäristön haasteista. Sen pro forma -liikevaihto ylsi 86,2 miljoonaan euroon ja liikevoitto (ebita) 7,0 miljoonaan euroon. Korjausrakentaminen on henkilötyövaltaisempaa kuin uudisrakentaminen, joten rakennusmateriaalien hintojen nousulla oli ainoastaan rajalliset vaikutukset vuoden 2022 kannattavuuteen.

”Toimialanakin voimme olla ylpeitä lopputuloksista, täällä sen näkee konkreettisesti. Aiomme kehittää myös korjausrakentamista entistä laadukkaampaan suuntaan, jotta elinolosuhteet paranevat ja kiinteistövarallisuuden arvo nousee”, Koski toteaa.

Koski muistuttaa, että kiinteistöjen korjausvelka on kolminkertaistunut viimeisen kahden vuosikymmenen kuluessa. Jotta korjausrakentaminen ja prosessit kehittyisivät eteenpäin, on muun muassa HOASin ja Asuntosäätiön kanssa kehitetty allianssikorjausmallia.

Erilaiset yhteistoiminta- ja kokonaisvastuumallit nähdään konsernissa tulevaisuuden saneerausmuotoina. Koski kritisoikin Aran päätöstä, jossa allianssimalli on asetettu jäähylle.

”Uskomme että asiaan löytyy ratkaisu ja jossain muodossa päästään uudestaan kehittämään mallia. Sen hyötynä on läpinäkyvyys koko prosessiin kaikille osapuolille sekä mahdollisuus kehittää toimintatapoja entistä paremmiksi ja tehokkaammiksi, kun kaikki pelaavat kohti samaa maalia.”

Pääkaupunkiseutu vetää korjauksissakin

Suhdannetilanne ei huoleta Renevo Groupissa, sillä pääkaupunkiseudun korjausmarkkina kasvaa ja myös rahoitus toimii paremmin kuin kasvukeskusten ulkopuolella. Tämä näkyy konsernin vahvassa tilauskannassa ja tarjouspyyntöjen määrissä.

”Mutta ei meillekään ole eduksi uudisrakentamisen sakkaaminen”, Koski huomauttaa. ”Pahimmassa tapauksessa osaavia ihmisiä siirtyy pysyvästi alan ulkopuolelle töihin.”

Taloyhtiöiden saneerauksiin keskittyneen Remonttipartion toimitusjohtaja Ari Saartoala korostaa, että tilaajienkin olisi hyvä olla nyt silmät auki valitessaan urakkaansa toimijaa. Kun korona-pandemia on väistynyt, alkaa patoutunut kysyntä purkautua ja korjausrakentamisen kysyntä kasvaa entisestään.

Tosin hiljaista ei ole ollut nytkään. Vaikka Remonttipartio on saneerannut olemassaolonsa aikana 150 taloyhtiötä ja saneerauksia tehdään tuhannen asunnon vuosivauhdilla, niin työt eivät ole loppumassa – päin vastoin. Kun 1970-luvulla rakennetut lähiöt alkavat olla korjausiässä, riittää siitä markkinaa muillekin.

Yhtenä ehkä erikoisuutena ja etuna Remonttipartiolla on hankkeissaan omat työntekijät. Rakennustyöntekijät, sähkö- ja lvi-asentajat ovat omilla palkkalistoilla ja alihankinnalla ainoastaan täydennetään resurssitarpeita.

Institutionaalisia asiakkaita palvelevan Renevon toimitusjohtaja Arttu Liukku korostaa, että koventunut kysyntä vuokralaisista vaikuttaa myös tarpeeseen huolehtia asuntojen kunnosta. Tämä heijastuu hänen toimialallaan tasaisena tarjouspyyntövirtana.

Nimenmuutoksella korostetaan kaikkien yksiköiden omaa roolia

Nyt toteutettavalla nimenmuutoksella konsernissa halutaan erottautua toisesta yrityksen tukipilarista ja tytäryhtiöstä sekä korostaa molempien roolia. Renevo jää elämään taloyhtiöiden korjauksiin keskittyvänä tytäryrityksenä, ja emoyhtiö nimetään Remountiksi.

Tällä hetkellä konserni koostuu sekä Renevosta että vuonna 2022 ostetusta Remonttipartiosta. Kun tarkoitus on kasvaa jatkossa orgaanisen lisäksi yritysostoilla, on nimipolitiikan selkeyttäminen järkevää tehdä tässä vaiheessa.

Renevo tunnetaan yrityksenä yli 10 vuoden ajalta, ja sen nimen yhdistäminen konsernin nimeen on sekoittanut asiakkaita, nyt tämä selkiytyy. Uudella nimellä halutaan viitata yrityksen missioon tehdä entisestä parempaa.

”Vastustamme kertakäyttökulttuuria, jossa taloja rakennetaan purettaviksi”, Koski painottaa.

Remount-konserniin kuuluvat korjausrakennusyritykset Renevo Oy ja Remonttipartio Oy. Konsernin pääomistaja on pääomasijoitusyhtiö Adelis Equity Partners, ja sillä on lisäksi yli 50 henkilöstöomistajaa.