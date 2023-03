Kontiotuote irtisanoo ja lomauttaa

Kontiotuote on saanut muutosneuvottelunsa loppuun. Yhtiön tiedotteen mukaan yleinen taloustilanne ja erityisesti rakentaminen ovat ajautuneet laskusuhdanteeseen. Kuluttajaluottamus ja kuluttajien asunnonostoaikomukset ovat alhaisella tasolla, lainansaanti on vaikeutunut, korkotaso on noussut eivätkä rakentamisen kustannukset ole tulossa merkittävästi alaspäin.

Rakennusalan tilauskertymät ovat selvästi aiempaa vuotta alhaisemmalla tasolla eikä ole näkyvissä, että tilanne tulisi kehittymään merkittävästi parempaan suuntaan.