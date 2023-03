Lari Mallius Hartela Länsi-Suomen uudeksi toimitusjohtajaksi

Lari Mallius on koulutukseltaan rakennustekniikan diplomi-insinööri. Hän on toiminut aiemmin SRV:n Länsi-Suomen aluejohtajana ja tätä ennen muun muassa toimitusjohtajana Rakennusliike Kemppessä, Hartelan hankekehityspäällikkönä sekä Bo Properties Oy:n toimitusjohtajana.

”Larilla on vahva rakennusalan tausta ja Turun alueen tuntemus. Hän on toiminut aikaisemmin Hartelassa useassa eri roolissa ja on hienoa toivottaa Lari paluumuuttajana tervetulleeksi takaisin perheyhtiö Hartelaan”, sanoo Hartelan toimitusjohtaja Juha Korkiamäki.