Jatke nimitti uuden hankintajohtajan – haku oli päällä pitkään

Jani Tuominen on nimitetty Jatke-konserniin hankintajohtajaksi. Tuominen aloitti uudessa työssään maaliskuun puolessa välissä. Hän vastaa Jatkeen hankintatoimen johtamisesta, kehittämisestä ja parhaiden hankintakäytäntöjen hyödyntämisestä koko Jatke-konsernissa.

Tuominen siirtyi Jatkeelle YIT:ltä, jossa hän on työskennellyt viimeiset parikymmentä vuotta. Vuodesta 2006 saakka hän on toiminut YIT Suomen pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen divisioonassa hankintapäällikkönä. Koulutukseltaan hän on rakennusinsinööri AMK.