Kommentti: Uponorin Nastolan tehtailla on syytä olla huolissaan

Uponorin omistuksesta käytävä kilpailu voi mullistaa yhtiön tulevaisuuden. Sen kertaluokkaa isompi kilpailija belgialainen Aliaxis haluaa ostaa yrityksen, ja ainakin tiedotteiden pohjalta tilanteessa on vähän painostuksen makua. 1980-luvulla puhuttiin vihamielisestä nurkanvaltauksesta, ja se tässäkin tulee väistämättä mieleen.

Uponorin suurin omistaja on Oras Invest, joka on Paasikiven suvun sijoitusyhtiö. He ovat määräävällä paikalla pohdittaessa Uponorinkin omistusta, mutta tarjouskisan edetessä voi olla pakko nostaa kädet pystyyn, mikäli muut omistajat siirtyvät myyntilaidalle – toivottavasti kuitenkaan eivät.